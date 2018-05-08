Иск к Роскомнадзору оставили без движения

Требования на 5 млн руб. к Роскомнадзору рассмотрят не раньше июня, дело было оставлено без движения, следует из картотеки арбитражных дел.

Предприниматель намерен взыскать компенсацию с регулятора за необоснованные блокировки. Иск ООО «Инвестори» подало в конце апреля, после того как Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов при попытке ограничить работу Telegram. В итоге произошли сбои в работе сервисов компаний, а убытки составили миллиард долларов, сообщает «Право.ру».

Ответчиками по иску «Инвестори» выступает Роскомнадзор и Минфин (дело А40-93234/2018). Суд оставил дело без движения, как следует из документов, истец не предоставил ряд документов, в том числе не обосновал размер требований к РКН. В итоге дело оставлено без движения до 7 июня.

Эксперты отмечали, что шансы добиться компенсаций у бизнеса невелики, также подчеркивалось, что бизнесу, для подачи таких исков, необходимо зафиксировать факт сбоев ресурсов, о чем нередко забывают.