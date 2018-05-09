Десоветизация подбирается и ко Дню Победы

Уже стало нормой закрывание мавзолея Ленина фанерками, День Победы все чаще подменяется чем-то абстрактным

9 мая 1945 года советский народ во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным победил нацистскую Германию. Тем самым была подтверждена сила советского строя как такового, который спас мир от коричневой чумы. Однако сегодня этот праздник воспринимается как-то не так, его как будто стесняются власть имущие, он словно используется не для сохранения памяти о героической Победе, а для политических дивидендов – пиара, демонстрации новых видов вооружения.



Фото Thomas Hedden с сайта wikimedia.org

Десоветизация подбирается и к этому празднику. Уже стало "нормой" закрывание мавзолея Ленина фанерками, и все чаще на плакатах нас встречают не красная звезда и Знамя Победы, а какие-нибудь "голуби мира" и орфографические ошибки.

Иными словами, День Победы советского строя над фашистской чумой все чаще мало-помалу подменяется чем-то абстрактным – условной победой всех нас над условным врагом, где бы то ни было. А то и вообще превращается в некий "праздник мира", как будто СССР заключил перемирие с нацистской Германией, а не одержал безоговорочную Победу.

Но навязываемая идеология антисоветизма не поражает массы и не сможет вымарать праздник и его суть, пока живо поколение победителей. А вот что будет дальше – это покажут заложенные сегодня в молодые умы знания. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал историк, соавтор проекта "Последний звонок" Евгений Спицын.

- Создается впечатление, что День Победы советского строя и советских граждан над фашизмом с каждым годом все активнее подменяется чем-то другим или просто размывается в представлении граждан?

- Да, действительно. Даже сама процедура праздника без упоминания имени верховного главнокомандующего Сталина – это противоречит просто исторической правде. Ведь не сам по себе народ победил. Это была руководящая направляющая сила партии государства, Государственного комитета обороны, председателем которого был Иосиф Виссарионович Сталин.

Ставки Верхового Главнокомандования, которую возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин. Он был председателем Совета народных комиссаров, он был народным комиссаром обороны. То есть он занимал пять ключевых постов. Ещё и секретарь ЦК ВКПБ. И умалчивать имя Сталина - это уже какой-то паноптикум.

Я понимаю, когда это делали во времена Горбачёва и Ельцина, когда была разнузданная антисталинская истерия, но сейчас-то, может быть, хватит уже позориться и стыдиться собственной истории?

- То же самое и с мавзолеем?

- То же самое касается мавзолея. Это была победа советского народа в Великой Отечественной войне, и штандарты поверженной Германии советские солдаты бросали не куда-нибудь, а к подножию мавзолея имени Ленина. Это же был символический жест. Они же их не бросили к подножию Храма Христа Спасителя или памятника Минину и Пожарскому. Они бросили их именно к подножию мавзолея имени Ленина.

Потому что по большому счёту победа в этой войне стала победой советского общественного строя. Мы же до этого с Германией воевали 20 лет назад. Результат этой войны хорошо известен - похабный Брестский мир.

И как бы нам сейчас не пытались "царебожники" рассказывать сказки, что было "чуть-чуть до победы", что "вот-вот будет константинопольская десантная операция", что "мы планировали совместно с союзниками нанести страшный и сокрушительный удар в апреле 1917 года, но вот Февральский переворот спутал все карты", что "вот-вот в июне наступление на юго-западном фронте готовится", о котором два месяца пишут все газеты на все лады…

Естественно, это наступление захлёбывается в крови, и мы сдаём позицию за позицией. Вот результат участия России в той войне. А почему такой результат? Потому что люди не знали, за что они воюют. Они не понимали, почему они сидят в окопах, кормят вшей, им уже всё это осточертело.

А Великая Отечественная война была не просто, как говорил Сталин, "за свободу и независимость нашей Родины", это была война смыслов. Если бы мы не победили в этой войне, мы были бы уничтожены как народ. Никакого баварского мы здесь не пили бы.

- Но, тем не менее, за 25 лет навязываемый антисоветизм все-таки отвергается большинством общества, как Вам кажется?

- Да, большинство отрицают эту парадигму. Понятно, кто направляет всё это дело, - для них любое упоминание в положительном контексте советской эпохи или любого из советских вождей - как красная тряпка для быка.

Поэтому у нас на щит возводится, например, идеология Ивана Александровича Ильина, из него лепят "замечательного идеолога новой России". Да, он был выдающийся философ, это признавал, кстати, и Ленин. Он говорил, что вот если бы у нас все бы писали так, как писал Ильин о Гегеле… Но надо видеть и другое - что Ильин был идеологом русского фашизма!

Более того, он всячески воспевал германский нацизм и говорил, что это чуть ли не лучшая в мире идеология. А когда война уже закончилась, когда нацизм был осуждён в Нюрнберге, Иван Александрович сидел и продолжал восхищаться, что "дело нацистов живёт и побеждает".

И вот теперь этот "товарищ", которого торжественно перезахоронили вместе с Каппелем и Деникиным в Донском монастыре (в 2005 году – прим. Накануне.RU) являются руководящей направляющей силой вот той компрадорской буржуазии, которая сейчас верховодит в стране.

Зато все это приправляется всякого рода патриотической риторикой, лозунгами солидаризма, сплочения народа перед угрозой внешней опасности и прочего. А на самом деле речь идёт о сплочении вокруг кучки олигархата, которая захватила власть и смертельно боится ее потерять.

- С этой кучки и началось драпировка мавзолея и в целом вымарывание сути Дня Победы?

- При Ельцине это начали делать. Последний полноценный парад, который был проведён в честь Победы на Красной площади - это парад 1985 года. Потом от парадов отказались. При Ельцине, когда был 50-летний юбилей Победы, провели парад на Минском шоссе - где сейчас Поклонная гора и музей Великой Отечественной войны.

Позорище было. Причём это делалось, как утверждает целый ряд мемуаристов, под диктовку Вашингтона. Дескать, если вы хотите, чтобы президент Билл Клинтон приехал на празднование юбилея, то проводите парад, где угодно, только не на Красной площади и не у мавзолея. Так и пошли на это позорище.

Потом традиция проведения парадов уже была возобновлена при Путине. Особенно активно она стала использоваться в 2010-е годы. Тогда же во многом уже использовались эти мероприятия не только и не столько как дань уважения подвигу советского народа в войне, как инструмент внешней политики - чтобы показать нашим западным партнёрам мощь нашей армии, наших вооружённых сил.

- А сейчас вокруг да около ошибки на плакатах – то наши танки с немецкими перепутают, то ошибки в простейших словах делают. Как на это реагировать?

- Не надо никак реагировать. Мы верным курсом идём к интеллектуальному маразму и деградации. Это зримые показатели того, куда мы катимся. Нам вчера с высокой трибуны опять заявили, какие мы прорывы сделали в образовании. Вот это и есть самый настоящий прорыв: "СевОстополь" и "Бресткая" крепость…

И как на это реагировать? С одной стороны, это же смех, а с другой стороны – это и грех. Докатились. Если название города воинской славы, главной военно-морской базы на Чёрном море уже не можем нормально с первого раза написать – ну, тогда уже пиши пропало.

- Тем не менее, остается еще символика праздника, но и там красные звезды периодически заменяются "голубями мира", не говоря уже про серп и молот…

- Вся советская символика, в том числе и красная звезда, и Знамя Победы - это всё будет так или иначе подменяться. Под любой вывеской. Надо – под вывеской пацифизма нарисуют белых голубей. Надо – под вывеской любви к амурскому тигру нарисуют амурского тигра и скажут, что он раскрашен в георгиевский цвет.

У нас лизоблюдов хватит, чтобы обосновать любой символ Победы. Лишь бы лишний раз не упомянуть Красную армию и полководцев Красной армии.

И вот вы выйдите на улицу и спросите, а кого из маршалов Советского Союза знают дети? Если из десяти вам один назовёт хотя бы фамилии, то ему можно аттестат давать о среднем образовании без сдачи всяких.

- Что ждет День Победы, если все будет идти такими темпами? Он, как 23 февраля, превратится в "просто праздник мира"?

- Я не думаю, что он будет превращаться в "просто праздник мира". По крайней мере, пока живы те поколения, которые знают, что такое 9 мая. Пока живы те люди, которые пуповиной связаны со своими отцами и дедами, которые воевали на этой войне - для них это будет именно праздник Победы. А дальше всё зависит во многом от идеологии государства, от идеологии школьного образования, как это будут преподносить.

Если у нас в учебниках будет написано, что 9 мая - это день "всепрощения и белого голубя мира", то будущее поколение так и будут это воспринимать. Ничего удивительного. Переформатировать сознание, тем более отупевшему поколению, - это проще простого.

- И как предотвратить это переформатирование? Как оставить память о Дне Победы советского строя, а не о белых голубях мира?

- Это была победа советского народа в войне. Мы не только защитили Отечество, мы вообще весь мир спасли от коричневой чумы нацизма. И сейчас многих народов просто не было бы на земле - они были бы стёрты с лица земли, уничтожены физически. Славяне и евреи - это 100%.

Идеология нацизма не есть идеология только Гитлера, Муссолини и ещё кого бы то ни было. Это вообще идеология западного мира. Вся идеология нацизма базируется на евгенике, на расовой теории, на превосходстве расы (прежде всего, англосаксов) над всеми остальными. И Гитлер был лишь инструментом этой идеологии.

А сегодня почитайте западные учебники – французские, британские, американские – там вообще про Советский Союз не сказано! Там вообще нет Советского Союза в войне! Гитлера победили британцы, американцы и французы. Я разговаривал со специалистами, с тем же Юрием Никифоровым, который как раз занимается этой проблематикой, он мне рассказал, что и в немецких учебниках уже роль Советского Союза максимально снижена.

Так воспитывается новое поколение, которое через 10-20 лет скажет - а с какой стати Россия занимает какое-то место в Совбезе? А чего это она такая большая? А чего у неё столько ресурсов? Не жирновато?

И нам надо всё это разъяснять и показывать – напоказ выставлять всю эту подлую, гнусную сущность, как за рубежом, так и внутри страны.