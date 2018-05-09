Глава Роскомнадзора разрешил писать ему в Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что с ним легко можно связаться через заблокированный в России месенджер Telegram. Об этом глава ведомства сказал 9 мая во время беседы с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.

Отмечается, что журналист встретился с Жаровым на Красной площади во время парада Победы. Доренко поинтересовался у чиновника, можно ли написать ему сообщение в Telegram. На что глава Роскомнадзора ответил: «Запросто».

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram после того, как руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. К блокировке Telegram Роскомнадзор приступил 16 апреля.

В попытке ограничить доступ к мессенджеру в «черный список» было внесено порядка 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google, из-за чего в России у многих сервисов начались сбои в работе.

Накануне Роскомнадзор объявил о снятии блокировки с шести подсетей Google. В итоге из «черного списка» было исключено около 3,7 миллиона IP-адресов. При этом в ведомстве подчеркнули, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются.