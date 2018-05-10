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Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга

13:38 10.05.2018
Фото с сайта politikus.ru
Фото с сайта politikus.ru
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Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос об отмены роуминга между странами.

Как пишет РИА Новости, данный вопрос уже обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. За основную модель было предложено взять опыт отмены роуминга по аналогии с Евросоюзом.

Данную инициативу поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.

«Есть поручение глав государств. Конкретно два министерства отрабатывают эту задачу. Но надо понимать, что это бизнес, и поэтому работают операторы связи обеих стран между собой», - рассказал белорусский министр связи и информатизации Сергей Попков.

На сегодняшний день сотовые операторы предложили абонентам тарифные планы, которые в значительной мере помогут снизить расходы в роуминге.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Союзное государство России и Белоруссии, Мобильная связь и сотовые операторы
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