Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос об отмены роуминга между странами.

Как пишет РИА Новости, данный вопрос уже обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. За основную модель было предложено взять опыт отмены роуминга по аналогии с Евросоюзом.

Данную инициативу поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.

«Есть поручение глав государств. Конкретно два министерства отрабатывают эту задачу. Но надо понимать, что это бизнес, и поэтому работают операторы связи обеих стран между собой», - рассказал белорусский министр связи и информатизации Сергей Попков.

На сегодняшний день сотовые операторы предложили абонентам тарифные планы, которые в значительной мере помогут снизить расходы в роуминге.