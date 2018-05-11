ФАС уличила разработчика «Платона» в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компании "РегионКом" и "Прогресс Софт" виновными в картельном сговоре на рынке IT-услуг. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.

В рамках рассмотрения антимонопольного дела ФАС выяснила, что антиконкурентное соглашение между компаниями было реализовано в 2015–2016 годах на 22 торгах на право заключения госконтрактов на оказание IT-услуг для нужд государственных организаций. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила около 140 млн руб, сообщает «Право.ру».

Картель реализовывался следующим образом: происходил фактический отказ от конкурентной борьбы на торгах, а также раздел аукционов между участниками соглашения. Кроме того, была создана формальная видимость конкурентной борьбы – часто проигравший участник торгов становился субпоставщиком по контракту.

"РегионКом" и "Прогресс Софт" участие в картели не отрицали и отказались от дальнейших действий неконкурентного характера.

Компания "Прогресс Софт" известна в первую очередь как разработчик системы взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, – "Платон".