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ФАС уличила разработчика «Платона» в картельном сговоре

16:46 11.05.2018
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компании "РегионКом" и "Прогресс Софт" виновными в картельном сговоре на рынке IT-услуг. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.

В рамках рассмотрения антимонопольного дела ФАС выяснила, что антиконкурентное соглашение между компаниями было реализовано в 2015–2016 годах на 22 торгах на право заключения госконтрактов на оказание IT-услуг для нужд государственных организаций. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила около 140 млн руб, сообщает «Право.ру».

Картель реализовывался следующим образом: происходил фактический отказ от конкурентной борьбы на торгах, а также раздел аукционов между участниками соглашения. Кроме того, была создана формальная видимость конкурентной борьбы – часто проигравший участник торгов становился субпоставщиком по контракту.

"РегионКом" и "Прогресс Софт" участие в картели не отрицали и отказались от дальнейших действий неконкурентного характера.

Компания "Прогресс Софт" известна в первую очередь как разработчик системы взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, – "Платон". 

Темы: Новости IT компаний, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 22:53
Гость: однозначно

Да ладно,зато как красочно вешали лапшу на уши..
11.05.2018, 20:42
Гость: ВВВ

Надо же! А то никто и не догадывался...
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