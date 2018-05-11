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Министерство образования и науки РФ могут разделить на два ведомства

14:22 11.05.2018
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство образования и науки РФ могут разделить на два ведомства, одно будет отвечать за образование, другое – за науку.

При этом руководство образовательном ведомством останется за исполняющей обязанности министра Ольгой Васильевой. Об этом сообщил Накануне.RU близкий к Минобру источник.

По неофициальной информации, Министерство будет разделено надвое – на образование и науку, и Ольга Васильева сохранит руководство образованием.

По некоторым данным, Министерству науки будут переданы функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), при этом сама структура будет ликвидирована.

Об этом рассказал Накануне.RU депутат Госдумы Олег Смолин, комментируя решение комитета Госдумы по образованию по вопросу о реорганизации Российской академии наук.

"Законопроект немного расширяет возможности ученых в управлении научными институтами, это его главное достоинство. Но мы полагаем, что надо было бы хотя бы отчасти возвращаться к той системе, когда наукой управляли реально – не чиновники, а ученые. Возможно, ситуация будет исправлять хотя бы отчасти в связи с тем, что предполагается создание Министерства науки в каком-то виде взамен существующего ФАНО", - сказал Олег Смолин.

Как сообщалось ранее, в Совете Федерации предложили возродить Госкомитет по науке и технике. На ГКНТ СССР было возложено определение основных направлений развития науки и техники, планирование и организация разработок важнейших, имеющих общегосударственное значение научно-технических проблем, организация внедрения в производство открытий, изобретений и результатов поисковых исследований. ГКНТ СССР участвовал в составлении планов финансирования НИОКР и развития материальной базы науки.

Темы: Наука и инновации в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 20:41
Гость: ВВВ

Мало В России дебилов-чиновников. А давайте мы их чуток приумножим.
11.05.2018, 19:02
Гость: а в яндекс заглянуть лень?

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) образовано в 2004 году и является правопреемником Министерства образования Российской Федерации, преобразованного в 1999 году из Министерства образования и науки Российской Федерации (1996−1999), которое было образовано из двух ведомств: до 1996 года начальным и средним (в том числе средним специальным и профессионально-техническим) образованием управляло Министерство образования Российской Федерации (1991−1996), а высшим и послевузовским образованием и наукой — Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию (1993−1996) и Министерство науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации (1991−1993). Последнее было реорганизовано (путём передачи ему вопросов высшей школы от Министерства образования) из просуществовавшего лишь две недели в ноябре 1991 года Министерства науки и технической политики РСФСР, которое объединило ведомства СССР и РСФСР: Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы, Государственный комитет СССР по науке и технологиям. Министерство образования РСФСР (позже Российской Федерации), созданное в 1988 году (при объединении Министерства просвещения РСФСР и Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию), при распаде СССР в 1991 году стало правопреемником:
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Википедия
Т.е. создал его ВВП. А разве это единственное такое образование? Обычное бюрократическое действие."Чем бы дитя не тешилось". Только лучше никому н
11.05.2018, 15:20
Гость: Трезвый

Давно пора разделить это чучело под странным названием.Реформа РАН и школьного и высшего образования проведена успешна и на могиле науки и образования можно уже поставить памятник.ЕГЭ широко шагает по стране и не боится порвать свои штаны так как их уже нет.
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