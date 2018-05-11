Министерство образования и науки РФ могут разделить на два ведомства, одно будет отвечать за образование, другое – за науку.

При этом руководство образовательном ведомством останется за исполняющей обязанности министра Ольгой Васильевой. Об этом сообщил Накануне.RU близкий к Минобру источник.

По неофициальной информации, Министерство будет разделено надвое – на образование и науку, и Ольга Васильева сохранит руководство образованием.

По некоторым данным, Министерству науки будут переданы функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), при этом сама структура будет ликвидирована.

Об этом рассказал Накануне.RU депутат Госдумы Олег Смолин, комментируя решение комитета Госдумы по образованию по вопросу о реорганизации Российской академии наук.

"Законопроект немного расширяет возможности ученых в управлении научными институтами, это его главное достоинство. Но мы полагаем, что надо было бы хотя бы отчасти возвращаться к той системе, когда наукой управляли реально – не чиновники, а ученые. Возможно, ситуация будет исправлять хотя бы отчасти в связи с тем, что предполагается создание Министерства науки в каком-то виде взамен существующего ФАНО", - сказал Олег Смолин.

Как сообщалось ранее, в Совете Федерации предложили возродить Госкомитет по науке и технике. На ГКНТ СССР было возложено определение основных направлений развития науки и техники, планирование и организация разработок важнейших, имеющих общегосударственное значение научно-технических проблем, организация внедрения в производство открытий, изобретений и результатов поисковых исследований. ГКНТ СССР участвовал в составлении планов финансирования НИОКР и развития материальной базы науки.