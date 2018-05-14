Telegram обжаловал решение о блокировке в России

Telegram Messenger Ltd обжаловал в Мосгорсуде решение Таганского районного суда Москвы об ограничении доступа к одноименному сервису на территории России. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По мнению юристов Telegram, потребовав заблокировать мессенджер, Роскомнадзор вышел за рамки своих полномочий. Согласно ГПК РФ, госорганы вправе обращаться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц только в случаях, прямо предусмотренных законом.

В свою очередь, райсуд нарушил процессуальное законодательство, поскольку рассмотрел дело в особом порядке, никак это не мотивировав, сообщает «Право.ру».

"Из заявления Роскомнадзора следует, что компания не выполнила некие обязанности и по этой причине заявитель просит ввести ограничения на ее деятельность на всей территории России. Вопрос же не заключался в констатации факта уже состоявшейся блокировки мессенджера. Напротив, заявитель просит разрешить ему осуществить эту блокировку ", – подчеркивается в жалобе.

"Агора" полагает, что судья должен был возбудить гражданское дело и принять его к производству. Соответственно, был соблюден принцип состязательности сторон, а также не осуществлен судебный контроль. Представители Telegram, в частности, ссылаются на определение Верховного суда РФ от 20 апреля 2018 года по схожему делу о блокировке Bitcoin.info. Позиция ВС такова: решения, являющиеся основаниями для подобных блокировок, рассматриваются "по общим правилам административного искового производства".

Отдельно подчеркивается, что райсуд не обосновал необходимость вводимых ограничений. А попытки Роскомнадзора отрезать российских пользователей от мессенджера привели к блокировке "до 20 миллионов IP-адресов", в том числе и сервисов, "которые не имеют ничего общего с Telegram."

Роскомнадзор считает, что необходимые права у него были, пишут "Ведомости". Как заявили в пресс-службе надзорного органа, иск подавался в качестве меры в отношении организаторов распространения информации, не исполнивших установленные законом обязанности. Такое основание установлено 241-ФЗ от 29 июля 2017 года. Полномочия же по обращению в суд предоставлены п. 10.1 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением правительства.