«Белые» в Финляндии победили «красных»

15 мая 1918 года, ровно 100 лет назад, завершилась Гражданская война в Финляндии. Победа «белых» финнов ознаменовала завершение «русского» этапа в истории страны

Волнения в Финляндии в 1917 году. Фото с сайта topwar.ru

«Красные» финны, действовавшие при поддержке Советской России, потерпели окончательное поражение, а политическое влияние России на Финляндию осталось в прошлом. В отличие от Гражданской войны в России, в Финляндии Гражданская война была кратковременной. Она длилась с 27 января по 15 мая 1918 года, а победа «белых» финнов ознаменовала собой завершение «русского» этапа в истории Финляндии, продолжавшегося более столетия.

Как известно, в 1809 году, по итогам русско-шведской войны 1808-1809 гг., закончившейся поражением и капитуляцией Швеции, Финляндия вошла в состав Российской империи как Великое Княжество Финляндское, сохранив в значительной степени собственные законы и систему местного управления. Во второй половине XIX века в Финляндии стало пробуждаться национальное самосознание.

Несмотря на это, к концу XIX – началу ХХ вв. российские власти начали политику русификации Финляндии, что не могло не встретить раздражения в финском обществе. Так, в 1904 г. был убит генерал-губернатор Николай Иванович Бобриков, считавшийся одним из главных сторонников русификации Великого Княжества Финляндского. Когда в России началась революция 1905 г., к всеобщей забастовке присоединилась практически вся Финляндия, что заставило императора пойти на определенные уступки. Так, Финляндия стала второй в мире после Новой Зеландии страной, где в 1906 г. было введено избирательное право для женщин. Однако, когда в 1907 г. революционные выступления по всей стране были подавлены, император Николай II вновь ввел в Финляндии военное правление, просуществовавшее до 1917 года.

После Февральской революции 1917 г. Финляндия начала движение к восстановлению автономии. 18 июля 1917 г. был принят закон о восстановлении автономии, но Временное правительство его не признало. Здание сейма Финляндии было занято русскими войсками, а реальная полнота власти по-прежнему оставалась в руках русского генерал-губернатора. Возможно, Финляндия и далее бы оставалась под контролем России, если бы не Октябрьская революция. 28 ноября 1917 парламент Финляндии взял высшую власть на территории бывшего Великого Княжества в свои руки. Было сформировано правительство – Сенат Финляндии, который возглавил адвокат Пер Эвинд Свинхувуд – известный финский политик, противник русификации, в свое время успевший побывать в сибирской ссылке.

6 декабря 1917 года парламент Финляндии 100 голосами против 88 проголосовал в поддержку Декларации независимости Финляндии. 18 (31) декабря 1917 года независимость Финляндии первой признала Советская Россия. В начале января 1918 года независимость Финляндии была признана восьмью странами – Россией, Францией, Швецией, Грецией, Германией, Норвегией, Данией и Швейцарией. Однако, несмотря на провозглашение независимости, ситуация в стране оставалась крайне напряженной. Еще с 1917 года на территории Финляндии действовали разнородные военизированные формирования, контролировавшиеся как сторонниками буржуазно-демократической республики, так и просоветскими силами.

После Февральской революции 1917 г. в Финляндии началось формирование финской Красной гвардии (Punakaarti), представлявшей собой военизированное крыло Социал-демократической партии Финляндии. Как правило, рядовой состав Красной гвардии комплектовался из числа рабочих различных профессий, а командный состав – из финских и русских революционеров, активистов социал-демократической партии, представителей интеллигенции, симпатизировавшей социал-демократам. Некоторые бойцы и командиры Красной гвардии имели опыт участия еще в революционных событиях 1905-1907 гг.

Опасаясь активизации Красной гвардии и перспективы захвата власти в стране «красными», 12 января 1918 года финский парламент поручил Сенату немедленно принять меры для наведения порядка на территории Финляндии. Возглавить «наведение порядка» Сенат, в свою очередь, поручил генералу барону Карлу Густаву Маннергейму. Выпускник Николаевского кавалерийского училища, швед по происхождению, Карл Густав Маннергейм тридцать лет прослужил в русской императорской армии, пройдя путь от корнета до генерал-лейтенанта. Во время Первой мировой войны генерал Маннергейм командовал 12-й кавалерийской дивизией, однако в 1916 году был отправлен в резерв и в январе 1917 г., подав в отставку, вернулся на родину в Финляндию.

16 января 1918 года генерал Маннергейм был назначен главнокомандующим финской армией, которая к тому времени еще не была создана. Военизированные формирования сторонников буржуазно-демократического строя были объединены в Гражданскую гвардию Финляндии (Suojeluskunta — «гражданская гвардия»), которая еще именуется в исторической литературе «Охранным корпусом» - «шюцкором».

В отличие от пролетарской Красной гвардии, формирования шюцкора в основном комплектовались крестьянской молодежью и молодыми интеллигентами, также в них вливались бывшие военнослужащие русской армии – финны по национальности. 25 января 1918 года все формирования шюцкора были провозглашены законными вооруженными силами Финляндии. Поскольку шюцкор первоначально комплектовался исключительно добровольцами, он не был многочисленным. 18 февраля 1918 года для решения этой проблемы Карл Густав Маннергейм ввел в Финляндии всеобщую воинскую повинность, что позволило достаточно быстро увеличить численность формирований шюцкора.

В ночь на 28 января 1918 г. подчиненные Маннергейму части шюцкора разоружили русские войска в нескольких городах Финляндии. Тогда же в Хельсинки произошел военный переворот под руководством социал-демократов, опиравшихся на Красную гвардию. Так началась финская гражданская война. Первым командующим Красной гвардией стал Али Ааптонен – журналист социалистических изданий, в прошлом принимавший участие в русско-японской войне, но из-за участия в революции 1905 г. разжалованный в рядовые.

Русские войска, находившиеся на территории Финляндии, получили от советского правительства приказ придерживаться нейтралитета, но вместо этого большинство русских офицеров действовало в союзе с шюцкором Маннергейма. Многие русские офицеры помогали Маннергейму в разоружении русских же войск, благодаря чему шюцкор получил столь необходимое ему оружие. Например, вице-адмирал Николай Подгурский, командовавший до ноября 1916 года дивизией подводных лодок Балтийского флота, помогал генералу Карлу Маннергейму разоружать русские войска на севере Финляндии.

Вот такой парадокс – офицеры Российской империи фактически помогали Маннергейму ковать независимость Финляндии. Между тем, Красная гвардия действовала при поддержке Советской России и если бы тогда, в 1918 году, в Финляндии победили бы «красные», то, скорее всего, страна осталась бы под контролем Москвы. Однако, прямую военную помощь «красной» Финляндии Россия в то время оказать не могла. Под давлением Германии Ленин 1 апреля 1918 года запретил отправку русских войск в Финляндию.

Из числа военнослужащих русских соединений, находившихся к зиме – весне 1918 года на территории Финляндии и насчитывавших около 100 тыс. человек, на стороне Красной гвардии воевали от 1 до 3 тысяч человек. Так, сторону Красной гвардии принял подполковник русской армии Михаил Степанович Свечников, в декабре 1917 г. избранный солдатами командиром 106-й пехотной дивизии (до Февральской революции подполковник Свечников служил начальником штаба 106-й пехотной дивизии, а весной 1917 года вступил в ряды РСДРП), размещавшейся в Тампере.

Во многом перелом в гражданской войне был связан с возвращением из Германии финских егерей. В отличие от большинства добровольцев и призывников шюцкора, финские егеря имели хорошую воинскую подготовку и опыт реальных боевых действий. Это были финские сепаратисты, сражавшиеся в 1915-1918 гг. в составе егерских частей прусской армии на стороне Германии. 25 февраля 1918 года около 950 финских егерей, воевавших в составе германских войск в Прибалтике, вернулись в Финляндию, после чего шюцкор получил настоящих профессионалов военного дела, которые смогли наладить подготовку личного состава и выстроить слаженную систему командования на всех уровнях.

Помимо финских егерей, на стороне шюцкора воевали и шведские добровольцы. 6 апреля 1918 г. в результате ожесточенного сражения с «красными», шюцкор в лице бригады шведских добровольцев и батальонов финских егерей взял штурмом город Тампере. Это была первая столь масштабная победа над «красными», с которой начался коренной перелом в войне.

На посту командующего Красной гвардией Али Ааптонена сменил другой «красный» журналист – Ээро Хаапалайнен, профессиональный революционер и член социал-демократического движения с 1901 года. В Совете народных уполномоченных Финляндии он занимал также пост народного комиссара внутренних дел.

Тем временем, высадку своих войск на территории Финляндии начала Германия. 3 апреля 1918 года в Ханко высадился германский корпус численностью в 9,5 тыс. военнослужащих, а 7 апреля в Ловиисе высадился прибывший из Ревеля германский отряд численностью в 2,5 тыс. военнослужащих. 6 апреля 1918 года Совет народных уполномоченных, после последнего заседания в Хельсинки, принял решение эвакуироваться в Выборг. Оборона финской столицы оказалась полностью в руках местных красногвардейцев.

Конечно, бегство «красного» правительства способствовало деморализации Красной гвардии и свидетельствовало о том, что даже финские социал-демократы потеряли веру в победу над «белыми». Ситуация осложнялась и тем, что корабли советского флота ушли из Хельсинки, не оказав сопротивления немцам, а русская артиллерия крепости Свеаборг была без замков. В результате германские войска, численность которых на территории Финляндии достигла 14-15 тысяч человек, 11-12 апреля без особых проблем заняли Хельсинки, подавив сопротивление разрозненных отрядов Красной гвардии.

Таким образом, участие германских войск способствовало ускорению поражения Красной гвардии. 26 апреля 1918 г. финские войска под командованием Маннергейма заняли Выборг, а «красное» правительство Совета народных уполномоченных в полном составе бежало в Петроград. 15 мая 1918 года гражданская война в Финляндии фактически завершилась победой «белых» финнов, а 16 мая 1918 года в Хельсинки прошел торжественный парад. По центральным улицам финской столицы прошли колонны всех сил шюцкора, принимавших участие в боевых действиях против «красных» - пехотные полки, артиллерия, финские егеря, шведские добровольцы. В конном строю проследовал эскадрон Нюландского драгунского полка, во главе которого проехал на коне сам генерал Карл Густав Маннергейм.

Однако, поражение «красных» в гражданской войне, в которой ключевую роль сыграли германские войска, привело Финляндию в орбиту военно-политического влияния Германии. Собственно, Германия изначально и ставила своей целью распространение влияния на осколки Российской империи – Прибалтику, Финляндию и Украину. Превращение Финляндии в сателлита Германии очень негативно воспринял герой Гражданской войны генерал Маннергейм. Изначально он вообще выступал против высадки германских войск на территории Финляндии, а когда высадка все же свершилась, считал, что немецкие части должны находиться в его подчинении. Но получилось наоборот – правительство Финляндии предписало Маннергейму создавать финскую армию с командным составом из немецких офицеров и под контролем Германии.

Естественно, что генерала такое положение дел не устроило и он, сложив с себя полномочия главнокомандующего финской армией, выехал в Швецию. Лишь когда в ноябре 1918 года Германия капитулировала, финское правительство Свинхувуда, дискредитировавшее себя однозначным сотрудничеством с Берлином, было вынуждено уйти в отставку. Генерал Маннергейм вернулся в Финляндию, где был объявлен временным главой государства (регентом Финляндского королевства).

Гражданская война в Финляндии фактически закрепила политическую независимость финского государства, возникшего в результате распада Российской империи. Благодаря помощи Германии и Швеции, в Финляндии победили сторонники буржуазно-демократического строя, что на последующее столетие определило особенности политического развития страны.