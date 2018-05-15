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Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступило в законную силу

12:51 15.05.2018
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Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера. С этим утверждением не согласились в Роскомнадзоре – там считают, что решение подлежало немедленному исполнению.

Ранее сегодня на сайте Таганского райсуда Москвы появилась информация о вступлении решения в законную силу – на это, в частности, обратил внимание Павел Чиков из "Агоры", которая представляет интересы опального мессенджера. Однако ее подлинность в Мосгорсуде не подтвердили, сообщает «Право.ру».

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", – пояснила Солопова.

"Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия. Немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу", – отметили в Роскомнадзоре.

13 марта Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и заблокировал Telegram в России. При этом суд удовлетворил ходатайство надзорного органа и привел решение в незамедлительное исполнение.

Юристы Telegram из "Агоры" спустя несколько дней после этого обжаловали решение.

Темы: Telegram, Интернет в России, Роскомнадзор
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15.05.2018, 13:51
Гость: Карл Маркс

Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступило в законную силу

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До клопа дошло что клавиша Энтер - не означает покорение компа. Это не 7 шайб в штаны ночью Тртеьяку накладывать.
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