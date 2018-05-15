Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступило в законную силу

Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера. С этим утверждением не согласились в Роскомнадзоре – там считают, что решение подлежало немедленному исполнению.

Ранее сегодня на сайте Таганского райсуда Москвы появилась информация о вступлении решения в законную силу – на это, в частности, обратил внимание Павел Чиков из "Агоры", которая представляет интересы опального мессенджера. Однако ее подлинность в Мосгорсуде не подтвердили, сообщает «Право.ру».

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", – пояснила Солопова.

"Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия. Немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу", – отметили в Роскомнадзоре.

13 марта Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и заблокировал Telegram в России. При этом суд удовлетворил ходатайство надзорного органа и привел решение в незамедлительное исполнение.

Юристы Telegram из "Агоры" спустя несколько дней после этого обжаловали решение.