ВВС США испытали оружие времен холодной войны

14 мая 2018 года ВВС США провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (LGM-30G Minuteman III).

Головная (без боевой) часть носителя, была запущена с базы Ванденберг на юге Калифорнии. Она пролетела порядка 7000 километров, достигнув цели у атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Данные испытания являются вторыми в текущем году (предыдущие проводились 26 апреля).

Напомним, ракеты семейства Minuteman, стоящие на вооружении США с 1970 года, являются единственными МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год.

По состоянию на 2008 год США располагают 450 ракетами Minuteman III, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. По 150 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота).

Предположительно, данная ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.