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ВВС США испытали оружие времен холодной войны

16:34 15.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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14 мая 2018 года ВВС США провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (LGM-30G Minuteman III).

Головная (без боевой) часть носителя, была запущена с базы Ванденберг на юге Калифорнии. Она пролетела порядка 7000 километров, достигнув цели у атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Данные испытания являются вторыми в текущем году (предыдущие проводились 26 апреля).

Напомним, ракеты семейства Minuteman, стоящие на вооружении США с 1970 года, являются единственными МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год.

По состоянию на 2008 год США располагают 450 ракетами Minuteman III, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. По 150 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота).

Предположительно, данная ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.

Темы: США, Военные технологии
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 01:17
Гость: ///.буратине.

Сам узнаешь,какими.
Как писал Вийон-"сколько весит этот зад,узнает скоро шея".
15.05.2018, 23:06
Гость: ABCD

А нечем. Баллистические ракеты США не разрабатывали с 1986г вообще.
Что касается "Minuteman", при Обаме поднимался вопрос о возобновления их производства, но оказалось что они делались в кооперации с 147 фирмами в США, многих уже не существует (по причине того, что они "жили" за счёт военных заказов а Рейган после "падения" СССР просто отказал им в финансировании).
Техническая документация была свалена на какой то базе в заброшенном корпусе, когда там начали ремонт то рабочие просто вывезли коробки с документацией по "Minuteman" на свалку. Остались только слайды в каком то исследовательском центре но они едва ли 20% всей документации отражают.
15.05.2018, 19:39
Гость: Деревянными

Твой нос попилят на ракеты.
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