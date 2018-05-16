«ВКонтакте» отказалась сотрудничать с Национальным бюро кредитных историй

Социальная сеть «ВКонтакте» не будет сотрудничать с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) для проверки данных заемщиков, сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

«ВКонтакте» всегда развивалась по принципу открытости. Еще в 2010 г. мы сделали все страницы открытыми для внешнего мира, чтобы каждый мог найти интересные материалы и профили не только внутри «ВКонтакте», но и с помощью внешних поисковых систем - например, Яндекса или Google.

В начале апреля в СМИ появилась информация, что «ВКонтакте» может разрешить НБКИ использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заемщиков. В результате мы отказались от начала такого сотрудничества и не планируем упрощать доступ к открытым данным пользователей», - сказал А.Рогозов.

По его словам, руководство социальной сети действительно рассматривали возможность сотрудничества с НБКИ, однако стороны так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам сети касательно защиты пользовательских данных. Так, в прошлом году в судебном порядке одной из сторонних организаций было запрещено заниматься сбором открытых данных и их последующей продажей банкам.

«Более того, мы продолжим бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически», - заключил А.Рогозов.