Итоги царствования последнего монарха были печальны, а его судьба и судьба его ближайших родственников – трагической



Николай II (1913 год)

18 мая 1868 года (6 мая по старому стилю), 150 лет назад, родился Николай Александрович Романов – последний император Российской империи Николай II.

Во многом такой финал явился следствием особенностей характера последнего русского императора, его неприспособленности к нахождению во главе огромной державы в столь сложное время.

Многие современники вспоминают о Николае II как о мягком, хорошо воспитанном и интеллигентном человеке, которому, между тем, не хватало политической воли, решительности, а возможно и банального интереса к политическим проблемам страны.

Довольно неприятную для мужчины характеристику дал последнему русскому царю известный государственный деятель Сергей Витте. Он писал, что «государь Николай II имеет женский характер. Кем-то было сделано замечание, что только по игре природы незадолго до рождения он был снабжен атрибутами, отличающими мужчину от женщины».

Николай Александрович Романов родился в семье 23-летнего царевича Александра Александровича Романова (будущий император Александр III) и его супруги 21-летней Марии Федоровны – урожденной Марии Софии Фредерики Дагмар, дочери принца Кристиана Глюксбургского, будущего короля Дании.

Как и полагалось цесаревичу, Николай получил домашнее образование, сочетавшее программы государственного и экономического отделений юридического факультета университета и Академии Генерального штаба. Лекции Николаю II читали известнейшие в то время российские профессора, однако спрашивать цесаревича и проверять его знания они не имели права, поэтому действительная оценка реальных знаний Николая Романова не представлялась возможной.

6 (18) мая 1884 года шестнадцатилетний Николай принес присягу в Большой церкви Зимнего дворца. К этому времени его отец Александр уже три года стоял во главе Российской империи.

Еще в 1889 году Николай познакомился с 17-летней Алисой – принцессой Гессен-Дармштадтской, дочерью великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери британской королевы Виктории. Принцесса сразу обратила на себя внимание наследника русского императорского престола.

Как и подобает наследнику престола, Николай получил в молодости опыт военной службы. Он служил в Преображенском полку, командиром эскадрона в лейб-гвардии гусарском полку, а в 1892 году, в 24-летнем возрасте, получил звание полковника.

Для получения представления о современном ему мире, Николай Александрович совершил впечатляющее путешествие по самым разным странам, посетив Австро-Венгрию, Грецию, Египет, Индию, Японию и Китай, а затем, прибыв во Владивосток, проехав через всю Россию назад в столицу.

Во время путешествия произошел первый драматический инцидент – 29 апреля (11 мая) 1891 г. в городе Оцу на цесаревича было совершено покушение. Николая атаковал один из полицейских, стоявших в оцеплении – Цуда Сандзо, который успел нанести Николаю два удара саблей по голове. Удары пришлись вскользь, а Николай бросился бежать. Нападавшего задержали, а через несколько месяцев он умер в тюрьме.

20 октября (1 ноября) 1894 года в своем дворце в Ливадии в результате тяжелой болезни скончался на 50-м году жизни император Александр III. Не исключено, что если бы не преждевременная кончина Александра III, российская история в начале ХХ века сложилась бы иначе.

Александр III был сильным политиком, имел четкие правоконсервативные убеждения и был способен контролировать ситуацию в стране. Его старший сын Николай отцовские качества не унаследовал. Современники вспоминали, что Николай Романов совсем не хотел управлять государством. Его куда больше интересовала собственная жизнь, своя семья, вопросы отдыха и развлечений, нежели государственное управление.

Известно, что и императрица Мария Федоровна видела государем России своего младшего сына Михаила Александровича, который, как казалось, был более приспособлен к государственной деятельности. Но Николай был старшим сыном и наследником Александра III. Отрекаться от престола в пользу младшего брата он не стал.

Через полтора часа после смерти Александра III Николай Александрович Романов в Ливадийской Крестовоздвиженской церкви присягнул на верность престолу. На следующий день приняла православие его невеста лютеранка Алиса, ставшая Александрой Федоровной. 14 (26) ноября 1894 года Николай Александрович Романов и Александра Федоровна обвенчались в Большой церкви Зимнего дворца.

Бракосочетание Николая и Александры состоялось менее чем через месяц после смерти Александра III, что не могло не наложить отпечаток на общую атмосферу и в царской семье, и в обществе.

С другой стороны, это обстоятельство оставляет чисто «человеческие» вопросы – неужели новый государь не мог потерпеть с браком и заключить его хотя бы через несколько месяцев после смерти отца? Но Николай и Александра выбрали то, что выбрали. Современники вспоминали, что их медовый месяц проходил в атмосфере панихид и траурных визитов.

Трагедией оказалась омрачена и коронация последнего русского императора. Она состоялась 14 (26) мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля.

В честь коронации 18 (30) мая 1896 года на Ходынском поле в Москве были назначены народные гуляния. На поле установили временные ларьки для бесплатной раздачи 30 000 ведер пива, 10 000 ведер мёда и 400 000 подарочных кульков с царскими гостинцами.

Уже к 5 часам утра 18 мая на Ходынском поле собралось до полумиллиона человек, привлеченных известием о раздаче подарков. Среди собравшейся толпы стали распространяться слухи, что буфетчики раздают подарки из ларьков только своим знакомым, после чего люди кинулись к ларькам.

Опасаясь, что толпа просто снесет ларьки, буфетчики стали кидать кульки с подарками прямо в толпу, что еще больше усилило давку.

Обеспечивавшие порядок 1800 полицейских справиться с полумиллионной толпой не могли. Началась страшная давка, закончившаяся трагедией. Погибли 1379 человек, еще более 1300 человек получили травмы различной степени тяжести. Николай II наказал непосредственно ответственных лиц.

Обер-полицмейстер Москвы полковник Александр Власовский и его заместитель были сняты с занимаемых должностей, а министр двора граф Илларион Воронцов-Дашков, отвечавший за организацию торжеств, отправлен наместником на Кавказ.

Тем не менее, общество связало давку на Ходынском поле и гибель более тысячи человек с личностью императора Николая II. Суеверные люди говорили, что столь трагичные события во время коронации нового императора не сулят России ничего хорошего. И, как видим, они не ошибались.

Эпоха Николая II открылась трагедией на Ходынском поле, а закончилась куда более масштабной трагедией во всероссийском масштабе.

На царствование Николая II пришлись годы максимальной активизации, расцвета и триумфа русского революционного движения. Дестабилизации политической обстановки в стране способствовали и экономические проблемы, и неудачная война с Японией, и, что самое главное, упорное нежелание российской элиты принимать современные правила игры.

Форма управления страной к началу ХХ века безнадежно устарела, однако император не шел на упразднение сословного деления, отмену привилегий дворянства. В результате против монархии и особенно самого государя Николая II настраивались все более широкие слои российского общества, включая не только и даже не столько рабочих и крестьян, сколько интеллигенцию, офицерский корпус, купечество, значительную часть чиновничества.

Темной страницей в истории николаевской России стала Русско-японская война 1904-1905 гг., поражение в которой стало одной из непосредственных причин революции 1905-1907 гг. и серьезным фактором разочарования страны в своем монархе.

Война с Японией обнажила все язвы системы государственного управления Российской империи, включая колоссальную коррупцию и казнокрадство, неспособность чиновников – и военных, и гражданских, - эффективно управлять вверенными ими направлениями. Пока солдаты и офицеры русской армии и флота гибли в боях с японцами, элита страны вела праздное существование.

Государство не предпринимало никаких реальных шагов для снижения масштабов эксплуатации рабочего класса, для улучшения положения крестьянства, повышения уровня образования и медицинского обслуживания населения.

Огромная часть русских людей оставалась неграмотной, о медицинском обслуживании в деревнях и рабочих поселках можно было только мечтать. Например, на весь 30-тысячный Темерник (рабочая окраина Ростова-на-Дону) в начале ХХ века приходился всего один врач.

9 января 1905 года произошла очередная трагедия. Войска открыли огонь по мирной демонстрации, двигавшейся под руководством священника Георгия Гапона к Зимнему дворцу. Многие участники демонстрации пришли на нее с женами, детьми. Никто не мог предположить, что свои же русские войска откроют огонь по мирным людям.

Николай II лично не отдавал приказ о расстреле демонстрантов, но согласился с мерами, предложенными правительством. В результате погибли 130 человек, еще 229 человек получили ранения. В народе 9 января 1905 года прозвали «Кровавым воскресеньем», а самого Николая II – Николаем Кровавым.

Император записал в своем дневнике: «Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!».

Эти слова и были главной реакцией монарха на произошедшую трагедию. Успокоить народ, разобраться в ситуации, предпринять какие-то изменения в системе управления государь тогда не счел нужным.

На принятие Манифеста его подтолкнули лишь начавшиеся по всей стране масштабные революционные выступления, в которые все активнее втягивались и военнослужащие армии и флота.

Однако, окончательную точку в судьбе и Николая II, и Российской империи поставила Первая мировая война.

1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи. 23 августа 1915 г., в связи с тем, что положение на фронтах стремительно ухудшалось, а Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич со своими обязанностями не справлялся, Николай II сам принял обязанности Верховного главнокомандующего.

Надо отметить, что к этому времени его авторитет в войсках был существенно подорван. На фронте нарастали антиправительственные настроения.

Ситуация усугублялась тем, что война серьезно изменила состав офицерского корпуса. В офицеры ускоренно производились отличившиеся солдаты, представители гражданской интеллигенции, среди которых и так были сильны революционные настроения. Офицерский корпус более не являлся однозначной опорой и надеждой русской монархии.

По мнению некоторых исследователей, оппозиционные настроения к 1915 году поразили самые разные слои российского общества, проникли в его самую верхушку, включая и непосредственное окружение самого императора.

Далеко не все из представителей русской элиты выступали в то время против монархии как таковой. Большинство из них рассчитывало лишь на отречение непопулярного в народе Николая II.

Планировалось, что новым императором станет его сын Алексей, а регентом – великий князь Михаил Александрович. 23 февраля 1917 г. в Петрограде началась забастовка, которая за три дня приняла всероссийский характер.

2 марта 1917 года император Николай II принял решение об отречении от престола в пользу своего сына Алексея при регентстве великого князя Михаила Александровича. Но великий князь Михаил Александрович от роли регента отказался, чем немало удивил своего брата.

«Миша отрекся. Его манифест кончается четырёхвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!» - записал в своем дневнике Николай Романов.

Он передал генералу Алексееву телеграмму в Петроград, в которой давал согласие на вступление на престол своего сына Алексея. Но генерал Алексеев телеграмму отсылать не стал. Монархия в России прекратила свое существование.

Личностные качества Николая II не позволили ему даже подобрать себе достойное окружение. Надежных соратников у императора не было, о чем свидетельствует быстрота его свержения. В защиту Николая не выступили даже высшие слои русской аристократии, генералитет, крупные предприниматели.

Февральская революция 1917 года была поддержана большей частью российского общества, а сам Николай II отрекся от престола, не предприняв никаких попыток к сохранению абсолютной власти, которой он обладал более двадцати лет.

Через год после отречения Николай Романов, его жена Александра, все дети и несколько ближайших слуг были расстреляны в Екатеринбурге. Так завершилась жизнь последнего русского императора, личность которого до сих пор является предметом ожесточенных дискуссий на общенациональном уровне.