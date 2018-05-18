В Госдуму внесен законопроект о защите детей от «колумбайн-сообществ»

17:09

Законопроект о защите детей от «колумбайн-сообществ», оперативном выявлении преступников, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную и опасную для их жизни деятельность, и профилактике угроз безопасности жизни детей внесен в Госдуму.

Об этом сообщила пресс-служба автора законопроекта, заместителя председателя нижней палаты парламента Ирины Яровой.

«Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.

Это так называемые, «колумбайн-сообщества» и игры по типу «Беги или умри» и «Фея огня» и так далее. Таким образом будет прекращен информационный доступ преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них. Кроме того, это позволит сформировать общую универсальную норму и меру профилактики», - сообщила Яровая.

По ее словам, внесенный проект дает правоохранительным органам механизм оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные.

«Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, по предложению Роскомнадзора, законопроектом предлагается сократить сроки для принятия мер с трех суток до одних суток», - сказала парламентарий.