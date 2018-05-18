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Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике

13:21 18.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В 2019 году Россия потеряет монополию на доставку людей к МКС, сообщается в презентации директора департамента развития коммерческих проектов «Роскосмоса» Анны Кудрявцевой, представленной на заседании общественного совета госкорпорации.

«Сегодня только Россия обладает полным набором отработанных технологий пилотируемых полетов и эксплуатации орбитальных объектов. В 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России», — заявила менеджер.

Как отмечается в презентации, в настоящее время для запусков к МКС Россия располагает ракетами «Союз-ФГ» и «Союз-2.1а», пилотируемым кораблем «Союз МС» и грузовиком «Прогресс МС», сообщает РИА Новости.

«С 2006 года США ведут активную деятельность по созданию новых пилотируемых технологий с участием частного бизнеса», сообщается в презентации. Для будущих проектов Соединенные Штаты разрабатывают пилотируемые корабли Starliner, Dragon 2, Orion, корабль снабжения Dream Chaser, прорабатывается облик лунной орбитальной станции и базы. Среди перспективных российских проектов указаны ракета «Союз-5» и пилотируемый корабль «Федерация».

Соглашение NASA и «Роскосмоса», предусматривающее доставку астронавтов на «Союзах», истекает осенью 2019-го. Беспилотные испытания американских кораблей запланированы на август 2018-го. На ноябрь 2018-го намечен пилотируемый полет Starliner, а на декабрь — Dragon 2.

В настоящее время только Россия и Китай имеют оперативные возможности по доставке людей на околоземную орбиту, однако азиатской стране запрещен доступ на МКС из-за ограничений со стороны США.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 18:28
Гость: ывсм

Во последствия распада СССР
18.05.2018, 16:46
Гость: Кот Мурр

Дык не спасай "дерибасок",они могут сдать быстренько в Гаагу,в обмен на гарантии себе,своей недвиге,собственности,счетам и семьям на Западе.
18.05.2018, 16:44
Гость: Кот Мурр

Помнится Гарант ещё во Второй срок Ловли щук божился,что новый пилотируемый корабль России полетит в 2017?То есть в 2017.Сейчас 2018 ?
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