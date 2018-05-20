Французские ученые подтвердили дату смерти Гитлера по его зубам

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Французские ученые исследовали фрагменты зубов нацистского лидера Адольфа Гитлера и установили точную дату его смерти. Экспертиза подтвердила официальную версию – Гитлер скончался 30 апреля 1945 года, сообщил Phys.org.

«Мы можем развеять все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны», — заявил руководитель экспертной группы Филипп Шарлье.

По его словам, анализ зубов Гитлера и многочисленных протезов обнаружил белые песчаные отложения и никаких следов мяса. Это подтверждают версию о том, что фюрер был вегетарианцем.

Отмечается, что это было первое подобное исследование с 1946 года.

Кроме того, ученые из Франции осмотрели фрагмент черепа фюрера Третьего рейха и выяснили, что он полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера, сделанной за год до его кончины.

Дату смерти также подтверждает пулевое отверстие в черепе, следы яда на фрагментах зубов и синеватые отложения на зубных протезах Гитлера, которые могут указывать на «химическую реакцию между цианидом и металлом протезов».

Прежде специалисты затруднялись определить, что именно стало причиной смерти нацистского диктатора. «По всей вероятности, и то, и другое», — отметил профессор.

Среди приверженцев альтернативной истории существует конспирологическая версия, что в берлинском бункере были найдены трупы двойников Гитлера и его жены, а сам фюрер с супругой якобы скрылся в Аргентине, где дожили спокойно до конца своих дней. Научное сообщество всегда отвергало эту версию.

В апреле сообщалось, что обнаруженный во Франции внебрачный внук Адольфа Гитлера хочет провести ДНК‐тест для установления своего родства с диктатором. Отмечается, что его зовут Филипп Лоре, и всю жизнь он, как и отец, не афишировал свое происхождение.