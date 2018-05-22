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SpaceX показала замену российскому «Союзу»

13:34 22.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава и основатель американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2), предназначенного для отправки астронавтов к Международной космической станции (МКС).

Аппарат Dragon 2 является глубоко модернизированной версией грузовика Dragon, успешно летающего к МКС.

Корабль имеет практически моноблочную конструкцию, в грузопассажирском режиме позволяющую, вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны, отправлять к МКС до четырех человек.

В пассажирском режиме корабль берет на борт до семи человек (российский «Союз» — до трех).

Соглашение NASA и «Роскосмоса» по доставке астронавтов на «Союзах» истекает осенью 2019-го. Для отправки людей к МКС SpaceX и Boeing создают пилотируемые корабли Dragon 2 и Starliner соответственно. Их беспилотные испытания запланированы на август 2018-го. На ноябрь 2018-го намечен пилотируемый полет Starliner, на декабрь — Dragon 2, сообщает «Лента.ру».

В январе 2018-го Счетная палата США подготовила отчет, в котором утверждалось, что высока вероятность того, что Dragon 2 сможет пройти сертификацию для пилотируемых пусков не ранее декабря 2019-го, а Starliner — не ранее марта 2020-го. В НАСА рассматривают возможность превращения испытательных пилотируемых миссий Dragon 2 и Starliner в оперативные, что предполагает увеличение численности экипажа и сроков его пребывания на МКС.

В настоящее время только Россия и Китай имеют оперативные возможности по доставке людей на околоземную орбиту, однако азиатской стране запрещен доступ на МКС из-за ограничений со стороны США.

Темы: Космонавтика в мире, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 17:50
Гость: ни колай

как то уже американцы отправляли по 7 человек в одном старте, но маск тогда еще маленьким был, не помнит, а книжек он не читает
22.05.2018, 16:57
Гость: adept

а какому конкретно закону тут противоречие
22.05.2018, 15:38
Гость: А что это за крылышки

по бокам?
В "Звездных войнах" такие были?
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"В пассажирском режиме корабль берет на борт до семи человек" - они бы написали 15-20. Проверить все равно нельзя.
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