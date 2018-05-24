В Россию пришел день Кирилла и Мефодия

12:47

Весь славянский мир отмечает сегодня большой праздник - День славянской письменности и культуры



Кирилл и Мефодий. Фото: pravicon.com

Во всем славянском мире сегодня большой праздник – День славянской письменности и культуры. 24 мая (11 мая по старому стилю) славянские народы чтят творцов своей письменности – святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Они стали авторами и славянского алфавита, и первых памятников славянской письменности.

Принято считать, что первая славянская азбука была создана в 863 году. Этот алфавит получил название «кириллица» – по имени одного из братьев, Константина, который при пострижении в монахи принял имя Кирилла. Впрочем, великий труд по созданию славянского алфавита с ним на равных разделил и старший брат Мефодий (в миру – Михаил).

Как принято считать (KM.RU рассказывал об этом в материале «Неразгаданные тайны Кирилла и Мефодия»), Кирилл (827-869) и Мефодий (815-885) родились в Солуни (славянское название византийского города Фессалоники) в Македонии. Были ли они родом славяне или греки, до сих пор окончательно не выяснено.

Мефодий, старший из восьми братьев, состоял на военной службе и был правителем славянского княжества, находившегося, по мнению некоторых ученых, в Фессалии, по преобладающему же мнению – в той части Македонии, которая называлась Славинией. Затем Мефодий постригся в монахи на горе Олимп.

Кирилл был самым младшим из братьев и с самого детства обнаруживал необычайные умственные дарования. Не достигнув и пяти лет от роду, он, обучаясь в солунской школе, был в состоянии читать глубокомысленнейшего из отцов Церкви – Григория Богослова. Слух о даровитости Кирилла достиг Константинополя, и он был взят ко двору императора Михаила III, в товарищи по учению к его сыну.

Под руководством лучших наставников (в т. ч. Фотия, будущего знаменитого патриарха) Кирилл изучил античную литературу, философию, риторику, математику, астрономию и музыку.

Слабый здоровьем, проникнутый религиозным энтузиазмом и любовью к науке, Кирилл рано принял духовный сан и был произведен в священники, а также назначен библиотекарем патриарха. Вскоре он тайно удалился в монастырь, где друзья отыскали его лишь через шесть месяцев; они убедили его возвратиться, после чего он стал учителем философии и получил прозвище Философ, которое закрепилось за ним в истории. Обширная эрудиция дала ему возможность победить в ученом споре бывшего патриарха Анния, иконоборца.

После нескольких лет, проведенных с братом Мефодием в монастыре на Олимпе, Кирилл, как считается, в 858 году получил ответственное поручение императора – идти вместе с Мефодием к хазарам-язычникам, просившим прислать к ним ученых мужей. Хазарский каган принял их дружелюбно, и хотя сам не крестился, но позволил креститься всякому, кто захочет.

Близ хазар жили славяне. В Корсуни, по свидетельству жития Кирилла, он познакомился с одним «русином» и нашел Евангелие и Псалтырь на русском языке, писанные «русскими письменами». Многие исследователи уверены: в этом житии речь идет о древней, докирилловой письменности, уже существовавшей на Руси.

Крестив 200 человек хазар и взяв с собой пленных греков, отпущенных на свободу, Кирилл и Мефодий возвратились в Константинополь. Кирилл возобновил свои научные занятия, Мефодий принял игуменство в Полихрониевом монастыре.

С 862 года, как принято считать, начинается главное дело всей жизни святых братьев. В этом году по просьбе моравского князя Ростислава они были посланы в Моравию для наставления ее населения в истинах веры на его собственном славянском языке. В Моравию и Паннонию христианство было принесено латинскими миссионерами из Южной Германии, совершавшими богослужение на латинском языке, поэтому народ оставался «полупросвещенным».

Отправляя братьев в Моравию, император говорил Кириллу: «Знаю, что ты слаб и болен, но кроме тебя некому исполнить то, о чем они просят». «Слаб я и болен, но рад идти пеш и бос, готов за христианскую веру умрети», – отвечал Кирилл. «Имеют ли славяне азбуку? – спросил он. – Учить без азбуки и без книг – все равно что писать беседу на воде».

В Моравии Кирилл и Мефодий были неприязненно встречены всем католическим духовенством, но на их стороне был народ со своим князем. Братья принесли с собой священные и богослужебные книги на славянском языке, стали учить народ понятной ему славянской речью, строить церкви, открывать училища. Латинские священники жаловались на них папе Николаю I, который потребовал их на суд в Рим.

Когда они прибыли туда, Николая I уже не было в живых, а его преемник Адриан II торжественно встретил братьев за городом. Кирилл поднес ему Евангелие и другие книги на славянском языке, и Папа, в знак их одобрения, положил тома на престол в храме святой Марии, а затем по ним было совершено богослужение в нескольких церквях Рима.

Вскоре Кирилл скончался. Перед смертью он говорил брату: «Мы с тобой, как два вола, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Посвященный Папой в епископы Паннонии и снабженный буллой, в которой одобрялось богослужение на славянском языке, Мефодий прибыл к Коцелу, князю той части Моравии, которая лежит за Дунаем.

Латинские священники вооружили против него немецкого императора; по распоряжению зальцбургского архиепископа с собором Мефодия сослали в Швабию, где он пробыл в заточении, терпя жесточайшие истязания, около трех лет. Его били, выбрасывали на мороз без одежды, насильно влачили по улицам.

Папа Иоанн VIII, как считается, в 874 году настоял на освобождении просветителя и возвел его в сан архиепископа моравского со званием папского легата; но вскоре Мефодия снова подвергли суду за то, что он якобы не признавал своей иерархической зависимости от Папы.

Папа запретил ему славянское богослужение, а в 879 году еще раз вызвал в Рим, где Мефодий блестяще оправдался от возведенных на него обвинений и снова получил буллу, разрешавшую делать свое дело.

Незадолго до смерти, в 881 году, Мефодий посетил Константинополь по приглашению императора Василия. Утешенный и ободренный вниманием императора и патриарха Фотия, Мефодий, уже престарелый и слабый, возвратился в Моравию, чтобы довершить свое великое дело – перевод на славянский язык священных книг.

Как принято считать, 6 апреля 885 года он скончался, оставив своим преемником, архиепископом моравским, лучшего из своих учеников, Горазда, и около 200 обученных им пресвитеров-славян.

То, что Кирилл и Мефодий (особенно Кирилл) составили для славян азбуку, признается всеми учеными на основании многочисленных и несомненных свидетельств древности. Но время и место составления этой азбуки служат предметом разногласия между исследователями, равно как и вопрос о том, который из двух известных в настоящее время славянских алфавитов, глаголица или кириллица, изобретен Кириллом.

Противоречия и разногласия ученых по разным вопросам жизни и деятельности Кирилла и Мефодия происходят от того, что главные первоисточники для решения этих вопросов имеют легендарный характер и во многом противоречат друг другу.

Впервые в России День славянской письменности и культуры был торжественно отпразднован на официальном государственном уровне в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки. Это случилось 11 мая, или 24 мая по новому стилю. С захватом власти большевиками в 1917 году эта традиция была прервана.

В современной России День славянской письменности и культуры впервые вновь был отмечен 24 мая 1986 года. Тогда было много препятствий и со стороны партийных органов, и со стороны чиновников, рассказал на страницах газеты «Трибуна» член Союза писателей России Владимир Бондаренко. Но провести праздник все-таки удалось.

В нем принимали участие поэты и писатели России – Виталий Маслов, Юрий Кузнецов, Василий Белов, Валентин Устинов, Юрий Медведев, Владимир Санги и многие другие известные литераторы. Затем Дни славянской письменности были проведены в Новгороде и Вологде. Ну а далее этот праздник приобрел всероссийский характер, хотя долгое время инициатива исходила только от русских писателей.

И вот 30 января 1991 года вышло Постановление Президиума Верховного Совета РФ от № 568-1, в соответствии с которым с 1991 года государственные и общественные организации совместно с Русской православной церковью стали проводить Дни славянской письменности и культуры ежегодно.

Портал KM.RU, носящий имя великих просветителей славянского мира, в свою очередь, также сердечно поздравляет наших читателей с Днем славянской письменности и культуры.