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Путин назначил Рогозина главой «Роскосмоса»

17:29 24.05.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин назначен генеральным директором госкорпорации «Роскосмос».

Указы от 24 мая вступают в силу со дня подписания.

Ранее Путин предложил Рогозину, курировавшему в правительстве космическую отрасль, заняться реализацией своих предложений по укреплению и развитию «Роскосмоса».

Рогозин принял предложение президента и пообещал «сделать все возможное и необходимое», чтобы оправдать его доверие.

Также Путин отметил, что необходимо посмотреть и на укрепление команды, с тем чтобы эту, по сути, целую отрасль возглавляли люди, которые изнутри знают, как она устроена. «Это должны быть хорошие специалисты, высококлассные учёные, организаторы. Мы с Вами об этом ещё поговорим…», - сказал президент.

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 22:47
Гость: Гость

Рогозин - государственник ? Ну насмешил .....
Трепло батутное !!!
24.05.2018, 22:14
Гость: Гость

Да здравствуют Рогозин, Калиновский, Варочко и т.д. !
Конец российской космонавтики !!!
24.05.2018, 22:10
Гость: Гость

Прыгать на батуте !
Все комментарии (18)
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