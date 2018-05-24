Путин назначил Рогозина главой «Роскосмоса»

17:29

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин назначен генеральным директором госкорпорации «Роскосмос».

Указы от 24 мая вступают в силу со дня подписания.

Ранее Путин предложил Рогозину, курировавшему в правительстве космическую отрасль, заняться реализацией своих предложений по укреплению и развитию «Роскосмоса».

Рогозин принял предложение президента и пообещал «сделать все возможное и необходимое», чтобы оправдать его доверие.

Также Путин отметил, что необходимо посмотреть и на укрепление команды, с тем чтобы эту, по сути, целую отрасль возглавляли люди, которые изнутри знают, как она устроена. «Это должны быть хорошие специалисты, высококлассные учёные, организаторы. Мы с Вами об этом ещё поговорим…», - сказал президент.