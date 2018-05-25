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ЕСПЧ рассмотрит дело осужденного за репост

15:20 25.05.2018
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
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Первая российская жалоба на приговор за репост в социальной сети будет рассмотрена в Европейском суде по правам человека.

Константин Жаринов в 2014 году разместил на своей странице во "ВКонтакте" пост ныне запрещенной в России организации "Правый сектор". В публикации автор призывал россиян к восстанию против правительства. Жаринов сделал репост 1 марта, а уже 4 числа ему вынесли прокурорское предупреждение, сразу после которого он удалил публикацию.

Тем не менее мужчину обвинили в экстремизме и привлекли к уголовной ответственности по ст. 280 УК (призывы к экстремизму). Он получил два года условно, но сразу же был амнистирован. Об этом рассказал правозащитник, глава группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

При этом важно, что приговор ему вынесли в апреле 2014 года, а организацию "Правый сектор" в РФ запретили лишь в ноябре.

ЕСПЧ, коммуницируя жалобу, спросил у России, соблюдали ли суды баланс при вынесении приговора. Также суд интересует, насколько конкретная публикация навредила обществу, сообщает «Право.ру».

"ЕСПЧ интересуется, действительно ли было такое преследование за репост и за это ли вынесено наказание. Насколько закон у нас четко сформулирован? Например, у нас это очень нечеткая формулировка понятия "экстремизм", а граждане не могут понять, что в принципе может попасть под эту формулировку.

И последний вопрос: насколько это необходимо в демократическом обществе и соблюден ли баланс? То есть насколько необходимо было наказывать человека за картинку и насколько эта картинка вредна обществу", – рассказала адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ирина Хрунова, представляющая интересы Жаринова в ЕСПЧ.

До 17 октября у России есть время ответить на эти вопросы.

Дело Жаринова – одно из первых уголовных дел за репост в России. Именно на его основе Пленум ВС выпустил свои разъяснения, что приговор просто за репост, не сопровождающийся личным комментарием с мнением человека, может не устоять в вышестоящем суде.  

Темы: Интернет в России, Социальные сети в России, Европейский суд по правам человека в Страсбурге
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 17:07
Гость: Поищите по поисковику: "а судьи кто......."

Старо как мир, в котором это к тому времени уже появилось.
25.05.2018, 15:49
Гость: Историк

Хорошо помню что в совковые времена за ИНАКОМЫСЛИЕ и в дурку отправляли и в тюрьму сажали. Неужели те времена вернулись? Если это так то жаль= русский гондурас=.
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