Оренбургские майнеры выплатили 78 млн рублей энергетикам

13:34

В Оренбурге владельцам майнинговой фермы пришлось возместить энергетической компании 78 миллионов рублей ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В апреле МВД установили подозреваемые в присвоении электроэнергии. Энергетическая компания пожаловалась в полицию на потерю электроэнергии на территории одного из бывших заводов города Оренбурга. При осмотре полицейские обнаружили более 6000 единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом.

Оборудование использовалось для добычи криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч.

Теперь промышленный районный суд Оренбурга признал виновными двух руководителей этой организации. Им назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей каждому, а энергетикам был возмещён ущерб в 78 миллионов рублей.