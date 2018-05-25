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Оренбургские майнеры выплатили 78 млн рублей энергетикам

13:34 25.05.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Оренбурге владельцам майнинговой фермы пришлось возместить энергетической компании 78 миллионов рублей ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В апреле МВД установили подозреваемые в присвоении электроэнергии. Энергетическая компания пожаловалась в полицию на потерю электроэнергии на территории одного из бывших заводов города Оренбурга. При осмотре полицейские обнаружили более 6000 единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом.

Оборудование использовалось для добычи криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч.

Теперь промышленный районный суд Оренбурга признал виновными двух руководителей этой организации. Им назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей каждому, а энергетикам был возмещён ущерб в 78 миллионов рублей.

Темы: Оренбургская область
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 16:35
Гость: Бтр

А в дагестане за открытую кражу газа для самых разных целей, в поражающих воображение объемах, просто могут обрезать врезку,боязно поуговаривать чтоб заплатили и посовестить немножко..
25.05.2018, 13:50
Гость: Отправить всех

этих владельцев с фермой в бандерятник. Нэхай там "майнят"!
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