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Дума решила изучить регулирование мессенджеров за рубежом

11:41 28.05.2018
Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Аппарат Госдумы ищет исполнителя для исследования законодательства зарубежных государств в отношении регулирования деятельности организаторов мессенджеров в целях дальнейшего совершенствования российского законодательства в этой области.

Информация о конкурсе была опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В настоящее время в Российской Федерации одним из самых популярных способов общения пользователей, оперативного и мобильного обмена ими текстовыми сообщениями, и мультимедийной информацией, а также аудио- и видеосвязью, является использование сервисов мгновенных сообщений (мессенджеров).

Обмен информацией с использованием сервисом обмена мгновенными сообщениями является очень распространенным, новым и прогрессивным способом общения более чем 89% населения Российской Федерации.

В целях защиты прав самих пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» требуется актуальное современным реалиям совершенствование норм, регламентирующих на законодательном уровне особенности правоотношений в области использования мессенджеров», - говорится в контракте.

В документации указывается, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 июня, итоги конкурса будут подведены 28 июня. Начальная стоимость контракта составит 7 млн 187 тыс. 860 руб.

Исследование должно быть представлено заказчику до 30 ноября 2018 г.

Темы: Интернет в мире, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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28.05.2018, 16:11
Гость: Не понял.....

Неужели они кроме вредительства народу еще чем-то занимаются?
28.05.2018, 15:09
Гость: Обезиана

сколько её не корми и не воспитывай, всё равно останется обезьяной. Своего то ума нет, вернее был, но выехал из обезьяннего царства подальше от этих орангутангов, вот они, завоевавшие власть с помощью танков и рэкета в 90х одне и остались.
28.05.2018, 13:51
Гость: Зоя

Эту Думу поганой метлой гнать надо. От нее только вред, а зарплату бездельники себе назначили отнюдь не среднероссийскую- 800 тыс.руб. в месяц.
Все комментарии (6)
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