Дума решила изучить регулирование мессенджеров за рубежом

11:41

Аппарат Госдумы ищет исполнителя для исследования законодательства зарубежных государств в отношении регулирования деятельности организаторов мессенджеров в целях дальнейшего совершенствования российского законодательства в этой области.

Информация о конкурсе была опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В настоящее время в Российской Федерации одним из самых популярных способов общения пользователей, оперативного и мобильного обмена ими текстовыми сообщениями, и мультимедийной информацией, а также аудио- и видеосвязью, является использование сервисов мгновенных сообщений (мессенджеров).

Обмен информацией с использованием сервисом обмена мгновенными сообщениями является очень распространенным, новым и прогрессивным способом общения более чем 89% населения Российской Федерации.

В целях защиты прав самих пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» требуется актуальное современным реалиям совершенствование норм, регламентирующих на законодательном уровне особенности правоотношений в области использования мессенджеров», - говорится в контракте.

В документации указывается, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 июня, итоги конкурса будут подведены 28 июня. Начальная стоимость контракта составит 7 млн 187 тыс. 860 руб.

Исследование должно быть представлено заказчику до 30 ноября 2018 г.