Матиас Руст - лучший подарок лучшему немцу

Ровно тридцать один год назад, в День пограничника, на Васильевском спуске в Москве приземлился немецкий пилот-любитель Матиас Руст

Не будем вдаваться в детали того удивительного перелета и городить очередной забор догадок и предположений о том, как девятнадцатилетний сопляк смог обойти советскую систему ПВО и долететь до центра Москвы.

Фото с сайта oko-planet.su

Задумаемся лучше над тем, кто в итоге оказался выгодоприобретателем во всей этой истории? И почему после этого, в принципе, безобидного инцидента, началась всеармейская «чистка»?

Что касается выгодоприобретателя, то как ни крути, но прилет Руста был очень выгоден одному человеку – Михаилу Горбачеву. А так же его перестроечным единомышленникам, намерения которых в 1987 году были уже вполне ясны.

Особенно для высшего армейского руководства страны, которое сначала с изумлением, а затем с нескрываемой тревогой наблюдало за тем, как Горбачев и его перестроечная компания «сливают» СССР и с необыкновенной легкостью принимают любые американские предложения. Особенно в военной сфере, где Горбачев проявлял поразительную покладистость, осуществляя разоружение чуть ли не в «одну калитку».

Например, чего только стоит удивительная готовность Горбачева ликвидировать ракеты SS-12 (по классификации НАТО) и SS-23. Более того, перестроечный «голубь мира» согласился ликвидировать и ещё не развернутые крылатые ракеты РК-55. Что вообще было за гранью понимания.

Горбачев демонстрировал воистину широчайшее «мЫшление», от которого тихо балдели американские «партнеры», а советские военные приходили в ужас.

Например, ракеты SS-23 были приняты на вооружение в 1980 году и считались если и не новейшими, то уж точно современными. Но Горбачев приказал отправить их в утиль. Миллиарды народных рублей были выброшены на ветер, как и колоссальный труд десятков коллективов, создававших эти ракеты.

При этом американцы разоружаться не спешили. Они, конечно, подписывали все положенные бумажки и даже показательно снимали что-то с вооружения, но такой открытости и веры «партнерам», какое демонстрировал Горбачев и Ко., у них и в помине не было.

Горбачевская команда «перестройщиков» словно соревновалась между собой, кто больше прогнется перед западными партнерами и лидером тут, вне всякого сомнения, был министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе. После своего шефа-плюралиста, разумеется.

Будущий президент Грузии с американцами не только чаевничал у себя дома и вел с ними беседы на вольные антисоветские темы, но и чуть ли не в рот им глядел, ловя каждое их слово. Что, разумеется, сильно злило военных, которые подобные «прогибы» воспринимали как государственную измену.

По воспоминаниям посла СССР в США Анатолия Добрынина, «особое недовольство (военных – прим. ред.) вызывала деятельность Шеварднадзе, который, по их убеждению, проявлял чрезмерную готовность уступать американцам. Дело стало принимать порой характер открытых стычек на Политбюро между министром обороны маршалом Соколовым и Шеварднадзе. Более того, работа совместной рабочей комиссии представителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел, созданной для разработки позиций к переговорам с США по разоруженческим вопросам, стала все чаще и чаще заходить в тупик».

Ну а как ей не зайти в тупик, когда интересы страны сдавались «перестройщиками» оптом и в розницу?

Армия во все времена была как опорой, так и угрозой для правителей. История знает немало примеров того, как армия брала власть в стране, и Горбачев, видя крайнее недовольство военных, не мог не понимать, что в один не очень прекрасный день терпение людей в погонах может лопнуть.

Тем более, в отличие от прежних генсеков – Сталина, Хрущева и Брежнева - сам он никогда к армии не имел никакого отношения, интересов военных не понимал, да и не хотел понимать. Ему гораздо важнее было выглядеть «своим парнем» для западных «друзей», поэтому глухо ропщущая за спиной армия вызывала у него вполне понятные опасения.

И тут как нельзя кстати с небес на грешную землю свалился ангелочек Матиас Руст, дав Горбачеву законный повод сурово наказать армию. Сам Руст свалился, или ему помогли – дело десятое. Армия получила бы «на орехи» при любом раскладе.

Если бы «Цессна» Руста получила пушечную очередь истребителя и превратилась бы в факел в нескольких километрах от границы – армию моментально сделали бы крайней. Слишком свежа ещё была память о южнокорейском «Боинге», да и подписанная СССР Чикагская конвенция запрещала атаковать гражданские легкомоторные самолеты.

Поэтому стрелочников в погонах нашли бы очень быстро с показательной выволочкой на весь мир. Но точно так же армию сделали крайней и после того, как целый и невредимый Руст приземлился на Васильевском спуске.

Спасла бы армию только принудительная посадка Руста сразу после пересечения им границы, но, увы, этого не случилось.

Вот почему Горбачев набрал побольше воздуха в легкие и зашелся в истошном оре: «Произошло событие, которое по своим политическим последствиям превосходит все то, что было в прошлом... Речь идет об утере веры народа в нашу армию, в то, ради чего он пошел на многие жертвы. Нанесен удар по политическому руководству страны, его авторитету».

Цинизм этого заявления зашкаливает, так как подобные слова произнес тот, кому армия и страна «благодарны» невиданным в истории развалом.

Вслед за этим воплем «держи вора» последовал, в прямом смысле, разбор полетов. Погоны срывались с мясом, без разбора и какого-либо серьезного расследования. Так, министр обороны С.Л.Соколов был вышвырнут на пенсию, хотя 28 мая 1987 года он находился в Берлине и никак не мог отвечать за инцидент с Рустом. Отправлен был в отставку и главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза А.И.Колдунов, вся вина которого заключалась в том, что ему вовремя не доложили о полете Руста. А иначе догорал бы немецкий ангелочек где-нибудь в овраге под Псковом…

Фронтовик А.И.Колдунов смог выйти победителем из 46 схваток с немецкими летчиками во время войны, отправив их в последнее пике, совершил 358 боевых вылетов, но был «сбит» не гитлеровским асом, а «лучшим немцем» Горбачевым.

Самое удивительное заключается в том, что горбачевская «чистка» коснулась ВСЕЙ армии, а не только войск ПВО. Которые, собственно, и должны были нести ответственность за инцидент с Рустом. Но получив такой козырь, Горбачев и его единомышленники не стали размениваться по мелочам, решив «нагнуть» всю армию.

Вот как оценил последствия «чистки» американский специалист по национальной безопасности Уильям Одом: «На своей должности удержался только заместитель министра обороны по вооружению. В числе отстраненных должностных лиц были министр обороны, все другие его заместители, начальник Генерального штаба и два его первых заместителя. Отстранены были Главнокомандующий ОВС Варшавского договора и начальник штаба ОВС, все командующие группами войск (в Германии, Польше, Чехословакии и Венгрии), все командующие флотами, все командующие военными округами. В некоторых случаях, особенно это касается командования военных округов, командующие заменялись по три раза... Трудно сказать, насколько далеко вниз по должностной лестнице прокатилась волна чистки, но, вероятно, она достигла, по меньшей мере, уровня командования дивизий, а возможно, пошла и еще ниже».

Фактически налицо была замена всей военной верхушки, хотя, если речь заходит о Горбачеве, правильнее будет сказать, «перестройка военной верхушки». Что является синонимом слова «разгром».

Сложно сказать, как были причастны к пролету Руста командующие военными округами и командующие группами войск в ГДР или Чехословакии, но подарок НАТО Горбачев сделал воистину царский.

Странно, что об этой «чистке» помалкивают либералы, а ведь такое не удавалось даже столь ненавистному ими Сталину – одним росчерком пера вышвырнуть из армии десятки высших офицеров, фактически её цвет. Сталина можно сколь угодно долго обвинять в обезглавливании армии накануне войны, правда, войну «обезглавленная» армия закончила в Берлине и Порт-Артуре, а вот чем закончилась Холодная война, в разгар которой Горбачев провел всеармейскую чистку, хорошо известно.

Впрочем, «перестройка» армейской верхушки не идет ни в какое сравнение с тем развалом страны, к которому привела деятельность Горбачева и его ликвидационной команды «перестройщиков» в дальнейшем.

Но это будет потом, а 28 мая 1987 года самолет Руста стал не первой ласточкой перемен, а первым стервятником, прилетевшим в начинавший агонизировать Советский Союз. Во главе которого ловко утвердились возглавляемые Горбачевым «перестройщики», за международные премии, медальки и прочие западные побрякушки, пустившие по ветру все завоевания своих отцов и низведя вторую сверхдержаву мира до уровня третьеразрядной банановой республики.

