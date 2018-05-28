Глава Роскомнадзора назвал Дурова пиратом

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что основатель Telegram Павел Дуров придерживается пиратской философии.

С таким заявлением Жаров выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети "ВКонтакте", находится в зоне абсолютно пиратской», — сказал глава Роскомнадзора на сессии по вопросам борьбы с интернет-пиратством.

Позднее Жаров добавил, что ситуация с соцсетью «ВКонтакте» изменилась в положительную сторону после того, как контроль над компанией взяли сотрудники Mail.ru Group, которые сделали шаги для легализации музыки и видео. Однако в Telegram до сих пор «огромное количество нелегального, пиратского и экстремистского контента», заявил глава ведомства.

Также представитель Роскомнадзора назвал методы обхода блокировки Telegram «абсолютно пиратскими», упрекнул Дурова в том, что тот прячет мессенджер «за живым щитом транснациональных компаний», сообщает «Лента.ру».

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал Telegram на территории РФ. Решение связано с отказом администрации сервиса предоставлять ключи шифрования от мессенджера для ФСБ, чтобы силовики получили доступ к переписке пользователей.

При этом в СМИ появлялась информация о том, что блокировка мессенджера Telegram в России привела к тому, что многие владельцы игровых приставок PlayStation 4 и PlayStation 3 не могут играть в онлайн-режиме, так как IP-адреса для подключения к серверам PSN заблокированы Роскомнадзором.

Официальные представители Sony уже признали, что из-за ограничения доступа к некоторым IP-адресам в России пользователи не могут пользоваться сервисом PSN, который необходим не только для онлайн-игр, но еще и для покупки видеоигр, загрузки из сети уже купленных, а также для установки патчей и дополнений.

Как отмечает AKKet.com довольно странно, что Sony не хочет подавать в суд на Роскомнадзор за то, что миллионы людей страдают от блокировки. В данном конкретном случае речь может идти об убытке для простых россиян в сотни миллионы рублей, ведь многие платят за подписку PlayStation Plus, а стоит она довольно много. Если компания не станет судиться с государственным регулятором, в минусе вновь окажутся простые жители России, которые пострадали, но при этом не получили ничего взамен в качестве компенсации.