Воюющий с Telegram Роскомнадзор добрался до Apple

14:30

Роскомнадзор потребовал от Apple пресечь распространение приложения Telegram на территории России.

Речь идет о возможности загрузить Telegram в App Store. Кроме того, от Apple требуют ограничить push-уведомления сервиса на территории России.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме, которое Роскомнадзор направил компании.

Ранее глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев отмечал, что блокировка Telegram, «кроме смеха и улыбки, [ничего] ни у кого не вызвала», сообщает «Лента.ру».

Решение ограничить работу сервиса в России было принято Таганским районным судом Москвы в апреле. По последним данным Роскомнадзора, «деградация сервиса составила от 15 до 30 процентов». При этом Telegram продолжает работать преимущественно у российских пользователей.