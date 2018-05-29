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Воюющий с Telegram Роскомнадзор добрался до Apple

14:30 29.05.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Роскомнадзор потребовал от Apple пресечь распространение приложения Telegram на территории России.

Речь идет о возможности загрузить Telegram в App Store. Кроме того, от Apple требуют ограничить push-уведомления сервиса на территории России.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме, которое Роскомнадзор направил компании.

Ранее глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев отмечал, что блокировка Telegram, «кроме смеха и улыбки, [ничего] ни у кого не вызвала», сообщает «Лента.ру».

Решение ограничить работу сервиса в России было принято Таганским районным судом Москвы в апреле. По последним данным Роскомнадзора, «деградация сервиса составила от 15 до 30 процентов». При этом Telegram продолжает работать преимущественно у российских пользователей.

Темы: Telegram, Apple, Новости IT компаний, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 22:04
Гость: Да что им с..,,

заняться и воевать больше не с кем? Половина продуктов на прилавках - заведомая подделка. Закон о потребителях не работает... а у этих с... одна политика в мозгах.
29.05.2018, 19:20
Гость: AlexF

Клоуны, если бы такое ведомство было в Японии, и так опозорилось, глава бы уже давно сделал себе харакири.
29.05.2018, 18:34
Гость: Если бы у Павла Дурова

отжали телеграмм для какого нибудь сынка ротенберга или чайки-сейчас бы правительство миллиарды выделяло бы на поддержку,вместо блокировок.
Весь смысл "борьбы" не с чем,а чьё.
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