Ростех введет систему раздельного сбора отходов в 2018 году

15:26

«РТ-Инвест», дочерняя структура госкорпорации Ростех, планирует ввести систему раздельного сбора отходов на территории Рузского района Московской области (входит в Рузский кластер) до конца 2018 года.

Система будет предусматривать раздельный сбор трех видов отходов: сухих и чистых, загрязненных (органических) и опасных отходов. Собранные отходы будут раздельно переработаны в полезные фракции.

Из сухих и чистых, которые составляют около 40% от поступающего потока ТКО, будет извлечено до 20% полезных фракций, а загрязненные (органические), составляющие до 60% от общего поступающего потока, будут переработаны путем компостирования. Опасные отходы будут направляться на специализированные предприятия для дальнейшего обезвреживания.

В соответствии с территориальной схемой, Московская область разделена на семь кластеров, в каждом из которых определен региональный оператор по обращению с отходами. Группа «РТ-Инвест» стала самым крупным региональным оператором Московской области, став победителем в трех кластерах (Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском) и взяв под управление более 60% всех отходов Московской области.

«РТ-Инвест» приступит к работе в качестве регионального оператора с 1 января 2019 года. Компания планирует ввести систему раздельного сбора отходов на всех вверенных территориях, причем пилотной станет Рузский район.

В настоящее время в России образуется порядка 60 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, из них перерабатывается только 7-15%. Раздельный сбор и строительство современных и безопасных для экологии мусороперерабатывающих производств поможет в разы увеличить этот процент и уйти от практики полигонного хранения.

Отмечается, что на территории Рузского кластера будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс «Храброво» под управлением «РТ-Инвест», который заработает в начале 2019 года. Он будет включать в себя автоматическую линию сортировки отходов, комплекс по компостированию пищевых отходов.