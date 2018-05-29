]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Ростех введет систему раздельного сбора отходов в 2018 году

15:26 29.05.2018
Фото с сайта rostec.ru
Фото с сайта rostec.ru
Материалы по теме:

«РТ-Инвест», дочерняя структура госкорпорации Ростех, планирует ввести систему раздельного сбора отходов на территории Рузского района Московской области (входит в Рузский кластер) до конца 2018 года.

Система будет предусматривать раздельный сбор трех видов отходов: сухих и чистых, загрязненных (органических) и опасных отходов. Собранные отходы будут раздельно переработаны в полезные фракции.

Из сухих и чистых, которые составляют около 40% от поступающего потока ТКО, будет извлечено до 20% полезных фракций, а загрязненные (органические), составляющие до 60% от общего поступающего потока, будут переработаны путем компостирования. Опасные отходы будут направляться на специализированные предприятия для дальнейшего обезвреживания. 

В соответствии с территориальной схемой, Московская область разделена на семь кластеров, в каждом из которых определен региональный оператор по обращению с отходами. Группа «РТ-Инвест» стала самым крупным региональным оператором Московской области, став победителем в трех кластерах (Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском) и взяв под управление более 60% всех отходов Московской области.

«РТ-Инвест» приступит к работе в качестве регионального оператора с 1 января 2019 года. Компания планирует ввести систему раздельного сбора отходов на всех вверенных территориях, причем пилотной станет Рузский район.

В настоящее время в России образуется порядка 60 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, из них перерабатывается только 7-15%. Раздельный сбор и строительство современных и безопасных для экологии мусороперерабатывающих производств поможет в разы увеличить этот процент и уйти от практики полигонного хранения.

Отмечается, что на территории Рузского кластера будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс «Храброво» под управлением «РТ-Инвест», который заработает в начале 2019 года. Он будет включать в себя автоматическую линию сортировки отходов, комплекс по компостированию пищевых отходов. 

Темы: Ростехнологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.05.2018, 01:07
Гость: Простой гражданин России.

Ну и КАК вы МЕНЯ заставите раскладывать мой мусор по разным ящикам? Даю совет: снизьте мне в РАЗЫ оплату за вывоз мусора. Иначе я СПЕЦИАЛЬНО буду валить всё в одну кучу! Чтобы этот БИЗНЕСМЕН обгадился со своей идеей обогатиться за МОЙ счёт!
29.05.2018, 21:50
Гость: ветеран утилизации

Ничего из написанного не произойдет. Все эти уловки направлены на воровство миллиардов из бюджета на мегапроекты, которые никогда не будут реализованы и не окупятся. Региональные операторы это мертворожденные монополисты. Они враждебны рынку. Зато тема будет замылена в СМИ, которые, в свою очередь, будут продолжать дурить избирателей. Нигде в мире такого позора нет.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.