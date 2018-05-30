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Следственный комитет России предложил упразднить анонимность в интернете

10:06 30.05.2018
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Следственный комитет России (СКР) предложил упразднить анонимность в российском сегменте интернета.

Об этом сообщается в докладе о росте подростковых самоубийств, который в ходе круглого стола «Право ребенка на безопасность» представил сотрудник Главного управления криминалистики СКР Сергей Коротких, передает РБК.

Ведомство предлагает упорядочить процедуру регистрации в соцсетях таким образом, чтобы идентифицировать личность пользователя было возможно с момента активации его учетной записи, например, ввести регистрацию в интернете «исключительно через портал государственных услуг».

По данным СКР, в России в десятки раз увеличилось количество самоубийств среди подростков, на телах которых были обнаружены порезы, а также рисунки китов, дельфинов, бабочек, медуз, единорогов и различных символов и аббревиатур, характерных для суицидальной тематики: рост составил с двух случаев 2014 году до 74 в первом полугодии 2017 года.

В СК уверены, что росту количества суицидов способствовали интернет и средства массовой информации, и приводят статистику, согласно которой СМИ спровоцировали рост самоубийств с 22 случаев в 2014 году до 105 в 2017-м.

Следователи утверждают, что нашли подтверждение тому, что несовершеннолетние накладывали на себя руки в результате «целенаправленного провоцирующего воздействия с использованием интернета». Из-за провокаций в интернете за первые шесть месяцев 2017 года самоубийство совершили 173 подростка (против двух случаев в 2015-м).

Распространенность так называемых «групп смерти» также выросла, докладывает СК. Если в 2014 году они почти не были известны, то в 2015-м членство потерпевших в таких группах было подтверждено дважды, в 2016 году — 20 раз, за первую половину 2017 года подтвердить членство в «группах смерти» удалось 287 раз.

В мае 2016 года в СМИ появилась информация о десятках детей, которые совершили суицид после вступления в «группы смерти» во «ВКонтакте». «Лента.ру» публиковала собственное расследование об истории с популяризацией таких сообществ среди школьников в России.

По делу о «группах смерти» арестован один из администраторов подобных пабликов Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис. По данным следствия, действия Будейкина повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.

Темы: Социальные сети в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 11:41
Гость: Николай

Так и хочется сказать: вы с... вначале откройте прозрачность по ворам-чиновникам, кого наказали, кто отвечает и не выполняет и как наказывают, вот например в Китае около 2 тысяч в расход за взятки, и своих воров находят из-за рубежа, доставляют к себе и наказываю.
30.05.2018, 11:17
Гость: Внутримкадовый Чебурнет.

Вход в локальную внутримкадовую сеть по согласованию с личным куратором ФСБ.
Получить код разового допуска для входа можно у своего куратора после предьявления военного билета,номера военной части прохождения службы,паспорта,выписки из медицинской карты,полиса страхования ОСАГО,вовремя оплаченных квитанций ЖКХ и заверенной у нотариуса ксерокопий патриотично заполненных биллютеней голосования на выборах депутатов госдумы и президента),по телефонному звонку с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу(суб,воскр.и праздничные дни-выходные).
30.05.2018, 11:02
Гость: Депутат от Единой России

Партия власти должна знать что пишут и думают граждане России и своевременно наказывать за это. Вход в интернет должен быть только по паспорту и должна быть строгая ответственность перед партией и народом. Никто не должен писать ничего плохого безнаказанно, только хорошее и радоваться успехам.
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