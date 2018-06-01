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Названа розничная цена российских процессоров Baikal-T1

09:27 1.06.2018
Фото с сайта baikalelectronics.ru
Фото с сайта baikalelectronics.ru
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Компания «Байкал Электроникс» объявила о начале розничных продаж своей продукции в количествах, необходимых для прототипирования и производства тестовых образцов продукции.

С 1 июня 2018 года можно будет приобрести отечественные системы-на-кристалле BE-T1000 (кодовое наименование Baikal-T1). Розничная цена одного процессора составляет 3990 рублей.

Система-на-кристалле BE-T1000 соответствует требованиям к промышленной продукции российского производства и классифицирована в качестве интегральной схемы второго уровня.

В состав Baikal-Т1 входит два ядра MIPS P5600 с частотой 1,2 ГГц, 1 МБ кэша второго уровня, контроллер памяти DDR3-1600. Интегрированные интерфейсы включают порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0 и USB 2.0.

Темы: Компьютерные комплектующие, Новости IT компаний, Процессоры
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 12:42
Гость: Гость: В.эМУУ

Ну ты сказал и что это меняет. От этого они не становятся менее Российскими. Мировая практика твое то, что ты придумал - а где тебе выгодно, там и производишь. Немецкая машина изготовленная в России остается немецкой и никто от этого волосы на себе не рвет.
01.06.2018, 12:15
Гость: В.М.

Однако, все забывают сказать, что производятся они на тайваньской фабрике TSMC. :)
01.06.2018, 11:44
Гость: Пафнутий Заносдрыгайло

По-божески.
Все комментарии (7)
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