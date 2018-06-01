Названа розничная цена российских процессоров Baikal-T1

09:27

Компания «Байкал Электроникс» объявила о начале розничных продаж своей продукции в количествах, необходимых для прототипирования и производства тестовых образцов продукции.

С 1 июня 2018 года можно будет приобрести отечественные системы-на-кристалле BE-T1000 (кодовое наименование Baikal-T1). Розничная цена одного процессора составляет 3990 рублей.

Система-на-кристалле BE-T1000 соответствует требованиям к промышленной продукции российского производства и классифицирована в качестве интегральной схемы второго уровня.

В состав Baikal-Т1 входит два ядра MIPS P5600 с частотой 1,2 ГГц, 1 МБ кэша второго уровня, контроллер памяти DDR3-1600. Интегрированные интерфейсы включают порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0 и USB 2.0.