Facebook давала 60 производителям телефонов доступ к данным пользователей

13:09

Соцсеть Facebook за последние 10 лет предоставила доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством телефонов. Среди этих компаний Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, некоторые производители телефонов в ряде случаев получают доступ не только к информации самого пользователя (включая ту, которой он решил не делиться), но и к данным его друзей в соцсети без их согласия.

Большинство соглашений, в рамках которых производители мобильных устройств получают доступ к данным пользователей фейсбука, до сих пор в силе, хотя в последнее время соцсеть начала постепенно от них отказываться.

Представители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании, а также требованиям Федеральной комиссии по торговле США.

В соцсети также подчеркнули, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.

«Это как поставить замок на дверь и выяснить, что слесарь уже дал ключи всем своим знакомым, которые теперь могут войти и рыться в ваших вещах без разрешения», — заявил бывший главный инженер Федеральной комиссии по торговле, консультант Ашкан Солтани.

В начале марта ряд британских и американских СМИ сообщили, что компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. Выяснилось, что Cambridge Analytica получила личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети.

Из-за утечки данных в Cambridge Analytica Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Сенате и Палате представителей Конгресса США, а также в Европарламенте.



