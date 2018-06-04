Facebook давала 60 производителям телефонов доступ к данным пользователей
Соцсеть Facebook за последние 10 лет предоставила доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством телефонов. Среди этих компаний Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, некоторые производители телефонов в ряде случаев получают доступ не только к информации самого пользователя (включая ту, которой он решил не делиться), но и к данным его друзей в соцсети без их согласия.
Большинство соглашений, в рамках которых производители мобильных устройств получают доступ к данным пользователей фейсбука, до сих пор в силе, хотя в последнее время соцсеть начала постепенно от них отказываться.
Представители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании, а также требованиям Федеральной комиссии по торговле США.
В соцсети также подчеркнули, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.
«Это как поставить замок на дверь и выяснить, что слесарь уже дал ключи всем своим знакомым, которые теперь могут войти и рыться в ваших вещах без разрешения», — заявил бывший главный инженер Федеральной комиссии по торговле, консультант Ашкан Солтани.