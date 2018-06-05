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Греция обвинила Facebook в поддержке нацизма

10:06 5.06.2018
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Министр юстиции Греции Ставрос Контонис обвинил Facebook в поддержке нацизма, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Причиной такого заявления стал пост греческого журналиста Никоса Бойопулоса, который был удален Facebook, а сама страница журналиста — заблокирована на сутки

В своем посте Бойопулос написал о резне в деревне Канданос на Крите во время немецкой оккупации. В 1941 году за сопротивление оккупантам были расстреляны 180 жителей деревни, а их дома были сожжены. Канданос была объявлена мертвой зоной, ее запретили восстанавливать.

Журналист написал, что сейчас в Греции возрождаются идеи национал-социализма благодаря ультраправой партии «Золотая заря».

Контонис на заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге заявил, что подобная цензура Facebook неприемлема. По словам Контониса, своими действиями Facebook заглушает историческую память о зверствах нацистов в Греции, а также скрывает неонацистскую идеологию членов «Золотой зари».

Председатель Совета министров, европейский коммисар Джулиан Кинг назвал произошедшее серьезным инцидентом, который будет немедленно расследован. Министры юстиции других государств — членов ЕС разделили эту позицию. 

Темы: Греция, Facebook, Борьба с пропагандой расовой национальной и религиозной ненависти в мире
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