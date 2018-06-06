Бренд «Евросеть» прекратит свое существование

11:41

Торговая сеть «Евросеть» прекратит свое существование в течение года.

Как пишет «Интерфакс», компания «Связной» объединит свои салоны с салонами «Евросети». Как рассказал глава «Связного» Александр Малис, компания направит на расширение и оптимизацию магазинов «миллиарды рублей».

Кроме того, планируется открыть 400-500 новых салонов. Отмечается, что по итогам года объединенные бренды должны принести выручку порядка 150-160 миллиардов рублей.

В конце апреля сотовый оператор и группа SLV (контролирующий акционер группы компаний «Связной») объявили об объединении розничных сетей «Евросеть» и «Связной».

«Евросеть» была создана в 1997 году бизнесменом Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 году они продали компанию.