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Мошенники придумали схему заработка на «Активных гражданах»

16:01 8.06.2018
Изображение с сайта group-ib.ru
Изображение с сайта group-ib.ru
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Специалисты компании Group-IB раскрыли мошенническую схему, прикрывавшуюся фальшивыми страницами браузеров и государственных порталов.

Как сообщается на официальном сайте, число жертв преступников исчисляется сотнями тысяч.

Создатели фейковых ресурсов обещают посетителям вознаграждение, достигающее 200 000 руб. Для того, чтобы его «заработать» необходимо выполнить ряд условий, каждое из которых требует от посетителя денежного взноса: минимальная сумма — 350 руб, максимальная — 1700 руб.

«Работа» сети по выманиванию денег поставлена на поток: начиная с апреля 2018 года с ее помощью мошенники зарабатывают на доверчивых гражданах из России, Украины, Белоруссии и Казахстана — всего за месяц фейковые ресурсы суммарно посетили порядка 300 000 человек.

Мошенническая сеть была обнаружена после того, как 20 мая в Центр реагирования на киберинциденты CERT Group-IB поступила жалоба на ресурс browserupd.space

Посетителям обещали от $50 до $3000 (от 3000 до 200 000 руб.) за использование якобы «обновленных» версий браузеров Google Chrome, Safari, Opera и т. д. Создатели ресурса объясняли «невиданную щедрость» маркетинговой акцией: для поощрения первых 10 000 пользователей, обновивших браузер, якобы было выделено $ 1500000. Разумеется, никто никаких денег не получил.

Темы: Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.06.2018, 18:39
Гость: Ник16

Благодетели, пытающиеся осчастливить меня, посылают мне десятки писем в день с предложениями заработать десятки и сотни тысяч рублей/долларов, но неизменно наталкиваются на моё недоверие. Всякий раз для получения счастливого приза требуется оплатить некую услугу. Мои предложения вычесть стоимость услуги из вознаграждения всякий раз остаётся без ответа.
Удивляет бездействие власти, возможности которой в выявлении мошенников безграничны.
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