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На Марсе нашли признаки существования жизни

12:23 8.06.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Международная группа ученых из США, Франции и Мексики сообщила об обнаружении органических молекул и летучих соединений в залежах марсианской глины возрастом три миллиарда лет.

Исследователи допускают, что вещества могли образоваться в результате жизнедеятельности инопланетных организмов. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Специалисты проанализировали образцы грунта, взятые марсоходом Curiosity в рамках миссии Mars Science Laboratory в двух местах кратера Гейла. Ровер подверг пробы нагреванию до 500-850 градусов Цельсия, определив выделившиеся при этом молекулы.

Полученные учеными данные показывают, что среди них были такие органические соединения, как тиофен, 2- и 3-метилтиофены, метантиол и диметилсульфид. Кроме того, был найден сероводород, диоксид серы, молекулярный кислород и углекислый газ, сообщает «Лента.ру».

Ученые отмечают, что многие обнаруженные молекулы могут быть фрагментами более крупных соединений. Их вероятными источниками могли быть как живые существа, так и метеориты и геологические процессы, в том числе вулканизм или гидротермальная активность.

Точное происхождение сложно установить, поскольку явные признаки их биологической природы могли быть уничтожены радиацией и диагенезом (превращением рыхлых осадков в твердые горные породы).

По мнению планетологов, органические вещества лучше сохранились в марсианских породах на большей глубине, где они в меньшей степени подвержены окислению и ионизации.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 15:37
Гость: Они с каждым сообщением

все больше и больше скатываются на язык больных людей.
Если бы хоть как-то старались писать - были бы сомнения, может и правда, марсианский луноход катается по Марсу.
А с такими "открытиями" однозначно никакого марсохода нет.
--
Выросли дети, игравшие в первые игры на РС. Окончили ВУЗы, вышли на работу. И теперь лепят тексты, от которых только разит шаманством.
08.06.2018, 14:32
Гость: XeX

Очередная масонская бредятина и космо-сказки для гоев. Так как марсоходы - это фейк, который катают на Земле на специальных полигонах (например, на острове Девон, Канада) то глина, я так понимаю, тоже местная :)
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