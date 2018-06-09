]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В МВД опровергли уничтожение архивных карточек репрессированных в СССР

10:19 9.06.2018
Изображение с сайта wikimedia.org
Изображение с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов опроверг появившуюся информацию об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР граждан. Об этом говорится в сообщении Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

«Карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно», — пояснил он на на заседании президентской межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, сообщает «Лента.ру».

8 июня директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов рассказал газете «Коммерсантъ», что с 2014 года в России действует засекреченный приказ, на основании которого уничтожаются архивные данные о репрессированных гражданах СССР. Согласно этому документу, карточки с информацией о репрессированном гражданине СССР и его пребывании в ГУЛАГе должны уничтожаться по достижении им 80 лет.

Об этом стало известно после попытки найти данные о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, чей брат Григорий был отправлен на расстрел, а сам он оказался осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область. «Уголовные дела заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь.

С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению», — отметил тогда партнер музея Сергей Прудовский.

По данным международного общества «Мемориал», общее число жертв сталинских репрессий (с учетом раскулаченных и переселенных народов) составляет 10-12 миллионов человек.

Темы: История СССР, МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.06.2018, 15:06
Гость: Вааще то

скорее наоборот..
09.06.2018, 15:06
Гость: Вааще то

Люди убивали разную сволочь, которая их грабила. Из за этой героической сволочи в Союзе своей жратвы не было до его конца..
09.06.2018, 12:21
Гость: Карточки погибших на войне тоже уничтожают.

"Дубли лишние" говорят.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.