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Facebook снова поймали на тайных сливах данных

09:19 11.06.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Facebook поддерживал секретные партнерские соглашения с несколькими крупными компаниями, предлагая им специальный доступ к пользовательским записям.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы суда.

По данным издания, «белые списки» давали возможность некоторым корпорациям получать дополнительную информацию о друзьях зарегистрированных юзеров, включая номера их телефонов. Среди компаний-партнеров, предположительно, значатся Royal Bank of Canada и Nissan Motor Company.

Журналисты отмечают, что Facebook обещала отключить доступ к этим специальным записям еще в 2015 году, однако не сдержала слово.

Вице-президент компании по взаимодействию с партнерскими продуктами Име Арчибонг (Ime Archibong) заявил изданию, что соцсеть действительно дала нескольким компаниям «кратковременные расширения» для этих данных. Однако в остальном никаких поблажек не было, заявил Арчибонг.

Ранее разработчиков Facebook обвинили в тайной передаче пользовательских данных производителям смартфонов. По данным журналистов, соцсеть сформировала партнерские отношения с 60 компаниями, сообщает «Лента.ру».

В апреле 2018 года СМИ узнали о масштабной утечке пользовательских данных: под угрозой оказалась информация о 87 миллионах зарегистрированных в Facebook людей. Основатель соцсети Марк Цукерберг на допросе в конгрессе США заявил, что он сам также пострадал от утечки.

Темы: Facebook, Социальные сети в России
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