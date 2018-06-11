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Евросоюз решил оштрафовать Google на $11 млрд

09:25 11.06.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Европейская комиссия готовит штраф для Google за злоупотребления в продвижениии операционной системы Android на рынке. Об этом стало известно в результате расследования, которое проводила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Фештагер (Margrethe Vestager).

Претензии Евросоюза касаются политики взаимодействия Google и производителей смартфонов.

По информации комиссаров, Google предлагал финансовые преференции производителям, если те соглашались установить максимальное количество фирменных предложений поискового гиганта и, напротив, угрожал заблокировать доступ к Google Play, если производитель отказывался от предустановки браузера Chrome или Google-поиска в исходном варианте прошивки.

Помимо этого Google следили за тем, чтобы производители смартфонов с Google-сервисами не выпускали модели с модифицированным Android без Google Play, но с альтернативным магазином приложений или предустановленными аналогами Chrome, Youtube и др. Для этого производителей заставляли подписывать соглашения о борьбе с фрагментацией Android, сообщает Ferra.ru.

Напомним, в 2015 году аналогичные претензии к Google выдвинула компания Яндекс. По итогам расследования Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала Google на 438 миллионов рублей.

На сегодняшний день доля смартфонов под управлением Android составляет свыше 85%, а на поиск Google приходится примерно 90% поисковых запросов по всему миру.

Темы: Google, Европейский союз (ЕС)
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