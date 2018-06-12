]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

США расширили санкции в отношении России

14:15 12.06.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Министерство финансов США расширило санкционные списки, они дополнились еще тремя российскими компаниями. Меры связаны с кибербезопасностью.

Новые ограничительные меры были введены в понедельник, 11 июня. Они коснулись компаний «Дайвтехносервис», ФГУП «НИИ «Квант»» и Digital Security.

Как сообщается на сайте ведомства, помимо компаний в список попали россияне Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун, а также две зарубежные компании (Embedi и Erpscan) и несколько физических лиц, которые, по мнению Минфина США, связаны с Digital Security и другими компаниями.

Все структуры, как полагает Вашингтон, связаны с ФСБ России. Компании занимаются информационной безопасностью и консалтингом, сообщает «Право.ру»

«США предпринимают усилия по борьбе с лицами и компаниями, действующими по поручению подразделений военной и разведывательной службы РФ, которые увеличивают кибер-возможности России.

Компании, обозначенные сегодня, непосредственно способствовали улучшению кибер-потенциала России благодаря их работе с ФСБ и, следовательно, поставили под угрозу безопасность США и наших союзников », - прокомментировал министр финансов Стивен Мнучин. Подчеркивается, что вся собственность компаний на территории США заблокирована. Также накладывается запрет для американских компаний на сделки с указанными компаниями и лицами.

Последний раз США расширяли антироссийские санкции в апреле 2018 года, тогда под ограничения попали российские олигархи и их компании.  

Темы: Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.06.2018, 23:18
Гость: Alex202

А по этой теме не пробовали? Что то типа "русский зольдатен, у нас тебя ждет горячая еда и стакан водка ..." ну и так далее, но в стихах. и в конце "включайт свой моск"
12.06.2018, 21:20
Гость: Хмы

Раньше всё было гораздо проще и со вкусом: долгоиграющий Джексон с Веником и ни какой мороки. Хватало на долго.
12.06.2018, 20:02
Гость: Ха-

Уточнение ,не смотрю.Иной раз проскальзывают в ожидании спорта или погоды,но все одно "мутит".
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.