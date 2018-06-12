США расширили санкции в отношении России

14:15

Министерство финансов США расширило санкционные списки, они дополнились еще тремя российскими компаниями. Меры связаны с кибербезопасностью.

Новые ограничительные меры были введены в понедельник, 11 июня. Они коснулись компаний «Дайвтехносервис», ФГУП «НИИ «Квант»» и Digital Security.

Как сообщается на сайте ведомства, помимо компаний в список попали россияне Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун, а также две зарубежные компании (Embedi и Erpscan) и несколько физических лиц, которые, по мнению Минфина США, связаны с Digital Security и другими компаниями.

Все структуры, как полагает Вашингтон, связаны с ФСБ России. Компании занимаются информационной безопасностью и консалтингом, сообщает «Право.ру»

«США предпринимают усилия по борьбе с лицами и компаниями, действующими по поручению подразделений военной и разведывательной службы РФ, которые увеличивают кибер-возможности России.

Компании, обозначенные сегодня, непосредственно способствовали улучшению кибер-потенциала России благодаря их работе с ФСБ и, следовательно, поставили под угрозу безопасность США и наших союзников », - прокомментировал министр финансов Стивен Мнучин. Подчеркивается, что вся собственность компаний на территории США заблокирована. Также накладывается запрет для американских компаний на сделки с указанными компаниями и лицами.

Последний раз США расширяли антироссийские санкции в апреле 2018 года, тогда под ограничения попали российские олигархи и их компании.