«Лаборатория Касперского» отказалась от сотрудничества с Европолом

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«Лаборатория Касперского» приостанавливает сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, в том числе с Европолом, сообщает «Интерфакс».

Как заявили в пресс-службе компании, это решение связано с принятием Европарламентом резолюции об усилении защиты от России, Китая и Северной Кореи. В ней содержится «не соответствующий действительности и основанный на ложных утверждениях» пункт, в котором утверждается, что софт «Лаборатории Касперского» потенциально опасный.

В компании подчеркнули, что сотрудничество приостановлено до тех пор, пока компания не получит «ясные официальные разъяснения от Европарламента».

Резолюция Европарламента о киберзащите была принята 13 июня. Документ призывает создать европейскую группу быстрого реагирования в области кибербезопасности на фоне «злонамеренных кибератак на критически важную инфраструктуру в ЕС», за которыми, по мнению парламентариев, стоят Россия, Китай и КНДР.

Власти США обвиняли «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. Из-за этого в 2017 году американским госорганам было запрещено использовать этот антивирус.

В мае 2018 года от использования «Антивируса Касперского» приняло решение отказаться правительство Нидерландов. Этот шаг объяснялся тем, что у России «есть киберпрограмма, направленная, в числе прочего, против Нидерландов и их интересов».