]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

«Лаборатория Касперского» отказалась от сотрудничества с Европолом

09:00 14.06.2018
Фото Alexxsun с сайта wikimedia.org
Фото Alexxsun с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

«Лаборатория Касперского» приостанавливает сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, в том числе с Европолом, сообщает «Интерфакс».

Как заявили в пресс-службе компании, это решение связано с принятием Европарламентом резолюции об усилении защиты от России, Китая и Северной Кореи. В ней содержится «не соответствующий действительности и основанный на ложных утверждениях» пункт, в котором утверждается, что софт «Лаборатории Касперского» потенциально опасный.

В компании подчеркнули, что сотрудничество приостановлено до тех пор, пока компания не получит «ясные официальные разъяснения от Европарламента».

Резолюция Европарламента о киберзащите была принята 13 июня. Документ призывает создать европейскую группу быстрого реагирования в области кибербезопасности на фоне «злонамеренных кибератак на критически важную инфраструктуру в ЕС», за которыми, по мнению парламентариев, стоят Россия, Китай и КНДР.

Власти США обвиняли «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. Из-за этого в 2017 году американским госорганам было запрещено использовать этот антивирус.

В мае 2018 года от использования «Антивируса Касперского» приняло решение отказаться правительство Нидерландов. Этот шаг объяснялся тем, что у России «есть киберпрограмма, направленная, в числе прочего, против Нидерландов и их интересов».

Темы: Антивирус Касперского, Международные отношения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.06.2018, 13:06
Гость: gvozd

меня волнует другой вопрос.
а Какое собсно "сотруничество" могло быть у производителя антивируса с иностранными спецслужбами...?!
и меня даавнноо интересует, Почему касперский ни разу не поймал цру за руку, когда уже ВСЕМ известно что именно цру стоит за созданием большинства вирусов и систематическим вламыванием в персональные компьютеры по всей планете.
может касперским уже американские звания присвоены, а мы и не в курсе?
сам то я применяю касперского, потому что западному софту доверяю еще меньше.
14.06.2018, 11:28
Гость: Влад 33

Пользуюсь антивирусом Касперского в США и очень доволен!
Атака на лабораторию Касперского, по моему мнению, не что иное, как борьба за рынок..(((.
Гос учереждениям в США - запретили пользоваться Касперским, но для себя каждый вправе выбирать..
Что касается «делать деньги на родине « - эта мысль далека от реальностей сегодняшнего дня..
Лаборатории Касперского желаю искренне , только удачи!
А для непросвещённых скажу, что что-то не подлежащее блокировке ( в США ) антивирус Касперского отыскал и заблокировал..))). Чтож, хаять его ( антивирус) , не разобравшись(?), или продолжать пользоваться на личном компе- вопрос каждого в отдельности.. Комент свой написал, для того, чтобы поддержать ребят лаборатории Касперского.. На счёт Европы , и шума по отношению к лаборатории Касперского, то мне видится - это «волна» спадёт , так как многие антивирусы не «дотягивают» до Касперского, так как несколько раз , после иных, устанавливаешь Касперского, и он находит ( и чистит!) столько мусора.., что не грех и похвалить(!), когда другие антивирусы - выдавали ( массу раз) инфу, что все в порядке.., а комп продолжал глючить или зависать.. Хозяин- барин, выбирайте сами, а я уже выбор сделал - Касперский!
14.06.2018, 09:14
Гость: Путник

Вывод прост. Деньги надо делать на Родине. Остается понять термин "на Родине". Первый вариант продавать её оптом и в розницу. Второй вариант работать на Родине.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.