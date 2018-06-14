Робот Бакстер назовет победителя матча Россия - Саудовская Аравия

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Первый свой прогноз робот-оракул сделает 14 июня в 16:00 — за два часа до начала футбольного поединка.

В дни проведения чемпионата мира по футболу — 2018 на «Робостанции» ВДНХ робот Бакстер предскажет исход всех 48 матчей мундиаля.

Первый прогноз электронного оракула футбольные болельщики могут узнать уже сегодня за два часа до начала поединка между сборными России и Саудовской Аравии.

«Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд-соперников, а также надписью “Ничья” в специальные кубики. Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику “Робостанции” для объявления, как мы надеемся, верного прогноза», — рассказали в «Робостанции».

Ровно год назад робот-оракул угадал результат поединков Кубка конфедераций на 80 процентов. Он предсказал ничью в матче Россия — Португалия, а в игре Мексика — Новая Зеландия — победу Мексики.

В пресс-службе добавили, что в преддверии ЧМ-2018 Бакстер прошел специальную интеллектуальную подготовку. В течение месяца робот изучал по телевидению футбольные матчи, слушал интервью с футболистами, а также запоминал прогнозы спортивных аналитиков. Полученные знания Бакстер должен успешно применить на практике.

Помимо угадывания исхода спортивных состязаний, Бакстер неплохо справляется с ролью сортировщика на заводе, а в свободное от основной работы время играет в крестики-нолики с гостями ВДНХ.

Робот Бакстер считается первым роботом-оракулом в мире, который предсказывает победителей футбольных матчей. Самым знаменитым животным — предсказателем футбольных матчей называют моллюска по имени Пауль из немецкого города Оберхаузен. На чемпионате Европы по футболу 2008 года и чемпионате мира 2010-го животное угадало результаты матчей с участием сборной Германии. Идею немецких футбольных болельщиков подхватили любители футбола по всему миру.

Теперь животные-предсказатели есть почти в каждой стране. Например, в Бразилии, в городе Прайя-ду-Форте, делает прогнозы морская черепаха по прозвищу Большая Голова, в Испании — моллюск Икер, названный так в честь испанского вратаря Икера Касильяса.