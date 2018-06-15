Вице-президент Facebook по коммуникациям объявил об уходе из компании

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Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам Шрейджа, по просьбе Марка Цукерберга он останется на посту еще некоторое время для передачи дел преемнику, а впоследствии станет советником в некоторых проектах компании.

Кто заменит Шрейджа на посту вице-президента Facebook, пока не объявлено.

«После более чем десяти лет в Facebook я решил, что пора начать новую главу в моей жизни. Руководить политикой и коммуникациями в быстро развивающихся технологических компаниях это весело — но это еще и интенсивный процесс, который оставляет мало времени для чего-то другого», - сказал Шрейдж.

В последнее время Facebook оказался вовлеченным в ряд крупных скандалов, связанных с утечкой персональных данных. Наиболее масштабным из них стала история с Cambridge Analytica: эта компания нелегально получила личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети, чтобы использовать их в политической рекламе.

Шрейдж как вице-президент по коммуникациям отвечал за реакцию Facebook на ситуацию с Cambridge Analytica. Многие наблюдатели считали, что первоначальная реакция на скандал была недостаточно решительной и оперативной.