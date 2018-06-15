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Ford разработал «умную» куртку для велосипедистов

13:20 15.06.2018
Фото с сайта ford.com
Фото с сайта ford.com
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Автопроизводитель Ford анонсировал новую разработку подразделение Smart Mobility — высокотехнологичную куртку, призванную повысить безопасность велосипедистов на городских дорогах.

Смарт-куртка снабжена «поворотниками» и «стоп-сигналами» для лучшей видимости велосипедиста и демонстрации его намерений окружающим.

Оранжевые светодиоды расположены на рукавах, чтобы «включить поворотник», достаточно поднять соответствующую руку. Расположенные по нижнему краю куртки красные «стоп-сигналы» мигают при замедлении.

Куртка может подключаться по беспроводной связи к смартфону – это позволяет использовать специальное навигационное приложение, не обращаясь к экрану устройства, которое размещается в прозрачном кармане на предплечье, сообщает Ferra.ru. Ведение по маршруту обеспечивается с помощью вибромоторов в рукавах и голосовых указаний.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Гарнитура с костной проводимостью звука позволяет совершать звонки и получать голосовые навигационные указания, не изолируя велосипедиста от звуков улицы.

Смарт-куртка разработана в сотрудничестве с производителем одежды для велосипедистов Lumo и специалистами в сфере мобильных приложений из компании Tome.

Дальнейшая разработка предусматривает внедрение функции приема звонков и сообщений с помощью жестов и голосовых команд. Пока «умная» куртка является прототипом и недоступна для продажи.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки науки и техники, Ford
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