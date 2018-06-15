Виртуальные сервера от VPS.house — надежность, скорость, невысокие цены

16:53

Деятельность любой компании тесно связана с работой с базами данных

В компьютерной памяти хранятся важные документы, клиентские базы, архивные сведения о сотрудниках, отчетность и договора, почти непрерывно сотрудники используют специализированные программы. А значит, ни одна фирма не может обойтись без хотя бы небольшого сервера, на котором и будет храниться вся электронная информация.

Практика показывает, что удобнее всего использовать VPS — удаленные сервера от надежного хостинг-провайдера. В этом случае физическое оборудование находится под ответственностью сторонних специалистов, а компания просто арендует виртуальное пространство для своих нужд. Российский провайдер VPS.house может предложить премиальные условия использования виртуальных серверов — посмотрим, в чем именно заключаются преимущества.

VDS Windows от VPS.house — выгодные особенности

Хостинг-провайдер располагает новейшим оборудованием, размещенным в московском дата-центре уровня TIER III. Арендуя сервер у VPS.house, клиенты получают: