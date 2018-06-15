Виртуальные сервера от VPS.house — надежность, скорость, невысокие цены
В компьютерной памяти хранятся важные документы, клиентские базы, архивные сведения о сотрудниках, отчетность и договора, почти непрерывно сотрудники используют специализированные программы. А значит, ни одна фирма не может обойтись без хотя бы небольшого сервера, на котором и будет храниться вся электронная информация.
Практика показывает, что удобнее всего использовать VPS — удаленные сервера от надежного хостинг-провайдера. В этом случае физическое оборудование находится под ответственностью сторонних специалистов, а компания просто арендует виртуальное пространство для своих нужд. Российский провайдер VPS.house может предложить премиальные условия использования виртуальных серверов — посмотрим, в чем именно заключаются преимущества.
VDS Windows от VPS.house — выгодные особенности
Хостинг-провайдер располагает новейшим оборудованием, размещенным в московском дата-центре уровня TIER III. Арендуя сервер у VPS.house, клиенты получают:
- - 99,98% аптайм для своих VPS Windows — физические сервера оборудуются RAID-массивами из SSD дисков, мощными процессорами Intel Xeon Gold, что гарантирует высочайшую отказоустойчивость и производительность.
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- - Возможность быстрой связи с сервером и скоростной обмен данными — интернет-каналы для каждого VPS обладают пропускной способностью не менее 250 Мбит в секунду, трафик в обе стороны предоставляется неограниченный.
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- - Бесплатную серверную лицензию Windows нужной версии — от 2003 до 2016 с полным пакетом обновлений.
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- - Возможность гибкой настройки виртуального сервера под свои индивидуальные нужды — фактически, каждый из пользователей может сконфигурировать для себя уникальный тариф.
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- За счет последней особенности стоимость аренды получается совсем невысокой — от 590 рублей в месяц. Настраивая виртуальный сервер, можно просто отказаться от всех лишних функций и не переплачивать ни рубля. К тому же при годовой оплате предоставляется скидка в 30%.
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- Пользоваться арендой VPS у компании VPS.house удобно как для частных лиц, так и для компаний — последние не испытывают сложностей при заказе и оплате виртуальной площадки. Убедиться в удобстве хостинг-провайдера можно бесплатно — для этого существует тестовый период, которым может воспользоваться каждый, кто пройдет регистрацию на портале провайдера.