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Суд подтвердил блокировку «МБХ медиа» Ходорковского

11:27 15.06.2018
Фото Митя Алешковский с сайта wikimedia.org
Фото Митя Алешковский с сайта wikimedia.org
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Таганский суд Москвы отказался снять блокировку с сайта "МБХ медиа". Правоохранители считают, что он связан с "нежелательной" организацией.

Представители "МБХ медиа" в суде пытались снять наложенную на них в феврале этого года блокировку. Роскомнадзор закрыл доступ к сайту из-за того, что он якобы был связан с организацией "Открытая Россия", которую признали нежелательной в декабре 2017 года.

Сначала власти заблокировали сам сайт "Открытой России". На сайте Роскомнадзора причиной блокировки указана ст. 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она позволяет блокировать ресурсы нежелательных организаций.

"Открытая Россия" учреждена в Великобритании Институтом современной России Павла Ходорковского, сообщает «Право.ру». После закрытия сайта Ходорковский завел новый проект под названием "МБХ медиа". Он пояснил, что этот сайт принадлежит лично ему.

"Сообщаю о том, что коллектив редакции сайта "Открытая Россия" приступает к работе над новым проектом – "МБХ медиа". Это новый сетевой ресурс, принадлежащий мне лично", – приводит РБК его слова. 

В результате спустя несколько месяцев заблокировали и "МБХ медиа", и обжаловать такое решение пока не удается.  

Темы: Интернет в России, Интернет-сайт, Роскомнадзор
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