Впервые прокси-сервис подал в суд на Роскомнадзор за блокировку

17:12

Владелец прокси-сервиса TgVPN Владислав Здольников подал в суд на Роскомнадзор. Он требует признать незаконной блокировку IP-адресов.

Как рассказал юрист Саркис Дарбинян, который представляет интересы истца, бесплатный прокси-сервис появился год назад. Он не был сильно востребован, а 16 апреля его заблокировали. "Мы считаем, что это злонамеренные действия сотрудников РКН", – говорит Дарбинян.

В суде компания Private Networks (владелец прокси-сервиса) требует исключить доменные адреса сервиса из списка запрещенных.

"Мы выяснили, что у ведомства нет никаких самостоятельных полномочий включать новые IP в реестр. Поэтому мы требуем сейчас признать действия РКН незаконными. После чего несомненно будем подавать имущественный иск к казне на возмещение ущерба", – рассказал Саркис Дарбинян "Право.ru".

РНК заблокировал ресурс, потому что на его адресах якобы была обнаружена запрещенная информация: о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещенных в России организаций.

Однако на всех адресах TgVPN, как рассказал юрист, вообще не было никакой информации. Страницы выполняют "только техническую функцию и не отвечают на веб-запросы пользователей, а если попытаться зайти на них через браузер, можно увидеть абсолютно пустую страницу", объяснил Дарбинян.

"Роскомнадзор проигнорировал все процедуры, описанные в законе, которые должны предшествовать блокировке VPN или прокси", сказал юрист.