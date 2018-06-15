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Ядерное оружие США оказалось бесполезным

12:48 15.06.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Ученые Мичиганского технологического университета выяснили, что применение ядерного оружия США приведет к гибели десятков миллионов американцев даже в том случае, если противник не среагирует на нападение.

Согласно даже самому оптимистичному сценарию, при котором нет обмена ударами и гарантированного взаимного уничтожения, глобальная ядерная зима нанесет значительный ущерб всему человечеству, в том числе жителям Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Доктрина гарантированного взаимного уничтожения предусматривает, что применение оружия массового поражения между двумя владеющими им сторонами приведет к полному уничтожению последних.

Несмотря на кажущуюся очевидность, эта концепция строится на ряде допущений, в том числе способности атакованной стороны четко зафиксировать нападение, обеспечить сохранение своего ядерного арсенала и неспособности к обороне у обоих участников конфликта. Невыполнение этих требований может привести к тому, что одна из сторон окажется в выигрыше.

Однако исследователи пришли к выводу, что даже в этом случае возникнет ситуация, называемая экологическим ответным ударом (environmental blow-back). Она включает в себя выпадение радиоактивных осадков на всей поверхности земного шара, а также возникновение облаков сажи и дыма, препятствующих проникновению солнечных лучей, сообщает «Лента.ру».

В результате наступит предсказанная американским астрономом Карлом Саганом ядерная зима, которая вызовет глобальный голод и последующую гибель сотен миллионов человек даже в тех странах, которые не участвовали в конфликте.

По подсчетам ученых, если США используют семь тысяч ядерных боеголовок, то от голода умрут до пяти миллионов американцев. «Безопасное» количество выпущенных ракет, при котором потери среди гражданского населения от экологического ответного удара сведены к нулю (национальный прагматичный безопасный порог), составляет не более сотни. Однако исследователи отмечают, что эти оценки являются консервативными, то есть возможны и куда более серьезные последствия.

Темы: США, Военные технологии
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Комментарии читателей
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15.06.2018, 16:19
Гость: mesozoic_2

поэтому в США и собираются наделать "малых ядерных зарядов", а часть ядерных бомб заменить на сверх-точные боеприпасы, попадающие прямо в крышку люка ракетной шахты.
15.06.2018, 16:13
Гость: Algol

Cвмые безопасные места это.
Таймыр
Тибет
Юго запад индийского океана. - между южным тропиком и 40 -й параллели
Даже место Робинзона Крузо центр - юг (от экватора) - центр Тихого океана - менее безопасно......
Те воры, которые покапают что то на Фиджах - потеряют всё.
15.06.2018, 15:22
Гость: ABCD

Что бы США исчезли не нужно тысяч ядерных ракет. Достаточно взорвать с десяток в районах водных артерий США и вся вода там станет зараженной, потом в ключевых сельхоз ранах США. И всё. Через год в США население сократится на пару сотен миллионов.
В США делают вид что не понимаю опасности ситуации для себя. Когда то Рейган дал поручение учёным выяснить минимальное ко-во ядерных взрывов ракет СССР которые для США могли быть приемлемыми в последствиях. Ему ответили- для США будет иметь катастрофические последствия даже взрыв одной.
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