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Союз журналистов Казахстана вручил премию Павлу Дурову

12:30 21.06.2018
Фото с сайта vk.com
Фото с сайта vk.com
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Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана.

Как сообщается на сайте организации, награда в номинации «Интернет-проект» была присуждена россиянину «за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете».

В общей сложности премией награждены 12 журналистов и один творческий коллектив.

Павел Дуров основал «ВКонтакте», ставшую крупнейшей социальной сетью России, в 2006 году. В апреле 2014 года он покинул пост генерального директора компании и уехал из России. Незадолго до этого Дуров рассказал, что получал запросы от ФСБ о предоставлении личных данных пользователей «ВКонтакте», на которые он ответил отказом.

В августе 2013 года Павел Дуров представил свой новый проект — мессенджер Telegram. С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует работу Telegram на территории России из-за отказа Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей мессенджера. Несмотря на блокировки РКН Telegram остается доступным для большинства пользователей.

Темы: Telegram, Казахстан
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 15:05
Гость: Психиатр

Присуждать премии холуям Хозяина - это уровень подхолуйства. Тот же холуй, только третьего сорта. Правильной дорогой идете, казахи.
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