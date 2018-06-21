Союз журналистов Казахстана вручил премию Павлу Дурову

12:30

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана.

Как сообщается на сайте организации, награда в номинации «Интернет-проект» была присуждена россиянину «за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете».

В общей сложности премией награждены 12 журналистов и один творческий коллектив.

Павел Дуров основал «ВКонтакте», ставшую крупнейшей социальной сетью России, в 2006 году. В апреле 2014 года он покинул пост генерального директора компании и уехал из России. Незадолго до этого Дуров рассказал, что получал запросы от ФСБ о предоставлении личных данных пользователей «ВКонтакте», на которые он ответил отказом.

В августе 2013 года Павел Дуров представил свой новый проект — мессенджер Telegram. С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует работу Telegram на территории России из-за отказа Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей мессенджера. Несмотря на блокировки РКН Telegram остается доступным для большинства пользователей.