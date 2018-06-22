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Минобороны расскеретило уникальные документы начала ВОВ

09:21 22.06.2018

Министерство обороны России опубликовало уникальные исторические документы о первых сражениях Великой Отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны совместно с центральным архивом ведомства нашел и оцифровал уникальные и ранее не публиковавшиеся документы.


Фото с сайта june-22.mil.ru

Среди рассекреченных документов значатся директивы НКО СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградные документы с описаниями подвигов и первые указы руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.

Посетители ресурса также смогут ознакомиться с первым советским боевым приказом и трофейной картой немецкого плана «Барбаросса» с подробным указанием размещения у советских границ группировок фашистских войск и обозначены планируемые направления основных ударов вермахта.


Скриншот с сайта june-22.mil.ru

«Размещение беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», - отмечают в Минобороны.

Сегодня, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны в России отмечается День памяти и скорби. 

Темы: История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны, Память о Великой Отечественной войне, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 17:44
Гость: Не трогайте Резуна.

Вернее, группу авторов, которая писала материал от его имени.
Отлично написано. Совершенно понятная логика, прекрасный, легкий язык. Отлично запоминается.
--
Если бы я работал с населением - я хотел бы иметь таких сотрудников.
--
Слава Резуну!
22.06.2018, 15:50
Гость: Рассекретили

Историки давно к ним имеют доступ.Кроме Резуна.
Правда он и не историк.
22.06.2018, 12:46
Гость: Nik

Для изучения начало Великой Отечественной, надо иметь крепкие нервы. А правда простая - сильны оказались германцы. Внезапность, чистки, ошибки - причины второго рода.
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