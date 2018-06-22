Минобороны расскеретило уникальные документы начала ВОВ

09:21

Министерство обороны России опубликовало уникальные исторические документы о первых сражениях Великой Отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны совместно с центральным архивом ведомства нашел и оцифровал уникальные и ранее не публиковавшиеся документы.



Фото с сайта june-22.mil.ru

Среди рассекреченных документов значатся директивы НКО СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградные документы с описаниями подвигов и первые указы руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.

Посетители ресурса также смогут ознакомиться с первым советским боевым приказом и трофейной картой немецкого плана «Барбаросса» с подробным указанием размещения у советских границ группировок фашистских войск и обозначены планируемые направления основных ударов вермахта.



Скриншот с сайта june-22.mil.ru

«Размещение беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», - отмечают в Минобороны.

Сегодня, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны в России отмечается День памяти и скорби.