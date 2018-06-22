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Россия откажется от проведения устаревших экспериментов на МКС

08:53 22.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия решила отказаться от проведения устаревших экспериментов на Международной космической станции (МКС), пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По словам Рогозина, речь идет об экспериментах, которые разрабатывались «по десять лет и уже потеряли актуальность».

Сейчас астронавты сконцентрируют свою экспериментальную работу на автономности работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с Земли. В перспективе должна быть сформирована администрация российского сегмента МКС, в задачу которой будет входить определение приоритетности научных исследований.

«Если мы добьемся важных результатов, это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе», - добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте МКС будет проведена ревизия эффективности экспериментов. Отмечается, что эксперименты не только должны показать что-то новое или необычное, но и иметь практическое применение.

Темы: Исследования, Международная космическая станция, Наука, Роскосмос
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 14:47
Гость: stalker

"Россия откажется от проведения устаревших экспериментов на МКС". Что это значит ? Что Россия все это время занималась проведением на МКС именно устаревших, т.е. никому не нужных экспериментов ?
22.06.2018, 13:35
Гость: ???

Вот удивил. Безграмотные особи всегда удивляются тому, чего они не знают.
22.06.2018, 12:48
Гость: Chateauneuf du Pap

Многие тут могли бы хоть поинтересоваться а что это за сегмент российский на МКС - были бы удивлены.
Все комментарии (6)
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