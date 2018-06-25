]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В России впервые испытали элемент ракетного двигателя на водороде

19:29 25.06.2018
Фото с сайта engine.space
Фото с сайта engine.space
Материалы по теме:

На испытательном комплексе воронежского КБХА («Конструкторское бюро химавтоматики») 20 июня 2018 года впервые в России проведены успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя.

Об этом сообщает научно-производственное объединение «Энергомаш».

По словам главного конструктора КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы поджига в жидкостном ракетном двигателе «способствует снижению его массы, что всегда важно для ракетной техники, а также упрощает циклограмму запуска» силового агрегата. По мнению эксперта, протестированная технология «найдет применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах».

Всего было проведено три испытания, в ходе которых впервые поджиг кислородно-водородного топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Отмечается, что состояние материальной части после проведенных огневых испытаний удовлетворительное.

Работы выполнены в рамках сотрудничества КБХА с «Исследовательским центром Келдыша» в рамках опытно-конструкторской работы «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения». Решение о дальнейших работах будет принято после анализа полученной в ходе испытаний информации.

Темы: Наука и инновации в России, Наука и технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2018, 20:24
Гость: ЖАЛКО ,что люди зря мозги напрягали.

И где они наберутся топлива при полете далеко от Земли.Так и будут гордо гробить деньги на керосинки,выбрасывающие через турбину сгоревшие газы.А у русских есть водородный двигатель,ничего не выбрасывающий в атмосферу или в космос.Из 5 простых деталей.Но тк. троцкисты за 100 лет уничтожили русского пахаря,уничтожили казачество,как класс,присвоили ресурсы русского народа,то им этот двигатель не покажут.Научены горьким опытом,как Чубайс все изобретения СССР выложил перед американскими советниками.Это еще раз подчеркивает,что троцкисты приехали в Россию из США и до сих пор служат США.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.