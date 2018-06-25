В России впервые испытали элемент ракетного двигателя на водороде

19:29

На испытательном комплексе воронежского КБХА («Конструкторское бюро химавтоматики») 20 июня 2018 года впервые в России проведены успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя.

Об этом сообщает научно-производственное объединение «Энергомаш».

По словам главного конструктора КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы поджига в жидкостном ракетном двигателе «способствует снижению его массы, что всегда важно для ракетной техники, а также упрощает циклограмму запуска» силового агрегата. По мнению эксперта, протестированная технология «найдет применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах».

Всего было проведено три испытания, в ходе которых впервые поджиг кислородно-водородного топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Отмечается, что состояние материальной части после проведенных огневых испытаний удовлетворительное.

Работы выполнены в рамках сотрудничества КБХА с «Исследовательским центром Келдыша» в рамках опытно-конструкторской работы «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения». Решение о дальнейших работах будет принято после анализа полученной в ходе испытаний информации.