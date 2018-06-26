Роскосмос отсудил полмиллиарда у производителя ракет «Протон»

09:13

Арбитражный суд города Москвы при повторном рассмотрении частично удовлетворил иск ГК "Роскосмос" к Центру имени Хруничева ("ГКНПЦ им. М. В. Хруничева").

Роскосмос в марте 2017 года через суд потребовал у Центра более 1,2 млрд руб (дело № А40-40521/2017). Эта сумма является неустойкой по госконтракту на поставку четырех ракет-носителей "Протон-М", который стороны заключили в 2012 году.

При первом рассмотрении АСГМ удовлетворил иск частично и присудил "Роскосмосу" только 199 млн руб. из этой суммы, отказав в остальной части иска. Это решение устояло в апелляционной инстанции, а вот АС Московского округа в январе направил дело на новое рассмотрение, сославшись на неправильное применение судами норм материального права, сообщает «Право.ру».

При повторном рассмотрении дела неустойка, присужденная "Роскосмосу", увиличилась почти втрое – госкорпорация добилась взыскания со своего контрагента 578 млн руб.

Центр имени М. В. Хруничева был основан в 1993 году на базе двух ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России – машиностроительного завода им. М. В. Хруничева и конструкторского бюро "Салют". Основная продукция – ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним; ведется разработка перспективного семейства РН "Ангара".