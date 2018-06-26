ВСУ показали на видео роботизированный комплекс «Охотник»

16:43

Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Мисливець»

Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Мисливець» («Охотник»).

Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook.

Отмечается, что испытания проводятся на полигоне в Чернигове. Разработчик «Охотника», конструкторское бюро «Роботикс», заявляет, что робот способен выполнять надзорные и боевые функции, а также нести на себе разнообразное вооружение, в частности, пулемет, автоматический гранатомет и пушку.