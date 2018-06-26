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ВСУ показали на видео роботизированный комплекс «Охотник»

16:43 26.06.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Мисливець»

Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Мисливець» («Охотник»).

Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook.

Отмечается, что испытания проводятся на полигоне в Чернигове. Разработчик «Охотника», конструкторское бюро «Роботикс», заявляет, что робот способен выполнять надзорные и боевые функции, а также нести на себе разнообразное вооружение, в частности, пулемет, автоматический гранатомет и пушку.

Темы: Украина, Военные технологии
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 21:13
Гость: виталий

ну да я нечто подобное детям собрал ) в виде игрушки)
26.06.2018, 20:03
Гость: Юляша

DRANG NACH MOSKAU !!!

)))
26.06.2018, 19:52
Гость: Настоящий патриот

Кремлевские троцкисты даже такого не способны создать.
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